Такое мнение в эфире 24 Канала предположил российский правозащитник Марк Фейгин. Он объяснил для чего это стране-агрессору и какие могут быть последствия.

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"Рано говорить о каких-то деталях, они не известны. Думаю, Москва таким образом набирает заложников как это было когда-то. Впрочем, задержание американского журналиста – такое впервые. И американцы могут очень больно ответить. Например, в качестве паритета арестовать какого-нибудь российского журналиста", – предположил правозащитник.

Марк Фейгин о задержании американского журналиста: смотреть видео

Зачем России заложники

Марк Фейгин предположил, что таким образом Москва может провести обмен своих заложников в американских и европейских тюрьмах.

"Например, Красиков, который убил чеченца Хангошвили и ему дали пожизненное. Он сотрудник КГБ "Вымпел". Москва набирает заложников", – сказал он.

Напомним, 15 декабря 2021 года в Берлине осудили к пожизненному заключению россиянина Вадима Красикова. Его обвинили в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Что будет дальше

Если бы задержанный действительно вел какую-то разведывательную деятельность, то его в первую очередь должны депортировать из страны, отметил Фейгин.

"Нужно действовать зеркально. Москва выйдет в проигрыше от этой всей ситуации. Они (россияне – 24 Канал) живут по беззаконию и считают, что американцы себе такого позволить не могут", – сказал правозащитник.

Впрочем, обмен может произойти, но на это уйдут годы. Только следствие Россия может вести до двух лет, подчеркнул спикер. Это будет тупик, из которого очень сложно выбраться.

Проигрывает один, а не двое. Москва решила поиграть, как когда-то СССР, но соревноваться с США только себе хуже делать,

– сказал Марк Фейгин.

Основное о задержании журналиста

Эвана Гершковича обвинили в шпионской деятельности одного из предприятий ВПК страны-агрессора. О задержании сообщила ФСБ. Там подчеркнули, что журналист собирал данные, относящиеся к государственной тайне, по заданию американской стороны.

Комментировал это дело пресс-секретарь Путина Песков, но без деталей. Впрочем, известно, что против журналиста возбуждено уголовное дело и он уже доставлен в суд.

The Wall Street Journal опровергают все обвинения и требуют немедленного освободить журналиста.

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