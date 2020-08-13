Украинские правозащитники опубликовали обращение к белорусским властям с требованием отпустить волонтеров-украинцев. Евгения Васильева и Константина Реуцкого задержали 12 августа в Минске, против них открыли дела за "массовые беспорядки".

Никакой связи с волонтерами нет

Реуцкий и Васильев не участвовали ни в каких беспорядках. Соответствующее заявление опубликовал в Фейсбуке на украинском и белорусском языках правозащитный центр "Дия".

Важно Жесткое задержание двух украинских волонтеров в Минске: против них открыли дело

Правозащитники отмечают, что задержание украинцев произошло против закона и с применением силы. Где сейчас Реуцкий и Васильев – неизвестно, никакой связи с ними нет.

Мы, украинские правозащитные и общественные организации, требуем от белорусской власти немедленно и безусловно освободить граждан Украины, украинских правозащитников Евгения Васильева, координатора благотворительного фонда Восток SOS, и Константина Реуцкого, председателя правления образовательного Дома прав человека в Чернигове, исполнительного директора Благотворительного фонда Восток SOS,

– говорится в обращении.

В заявлении отметили, что украинцы находились на территории Беларуси полностью законно, никаких противоправных действий они не совершали.

Обратите внимание! Правозащитники обратились в МИД Украины и правительства других стран с просьбой принять меры для немедленного освобождения украинских волонтеров.

Заявление Hromadske о задержании

Заявление о задержании Реуцкого и Васильева обнародовала и редакция Hromadske. Именно для этого СМИ задержанные в Беларуси украинцы и готовили материал. Они работали без аккредитации, ведь ее белорусские власти не выдали.

Наши коллеги пробыли в стране менее суток и успели подготовить один материал, который был опубликован на нашем сайте в этот же день. Мы уверяем, что ни Евгений Васильев, ни Константин Реуцкий не готовили и никогда не были причастны ни к каким беспорядкам ни в Беларуси, ни в любой другой стране,

– сообщила редакция.

Что известно о задержании Реуцкого и Васильева

Евгения Васильева и Константина Реуцкого задержали в Минске 12 августа.

Против украинцев открыли дела по статье о "массовых беспорядках". Она предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

По словам белорусских правозащитников, мужчины находятся в одном из минских СИЗО.

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