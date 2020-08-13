Українські правозахисники опублікували звернення до білоруської влади з вимогою відпустити волонтерів-українців. Євгена Васильєва та Костянтина Реуцького затримали 12 серпня у Мінську, проти них відкрили справи за "масові безлади".

Жодного зв'язку з волонтерами нема

Реуцький та Васильєв не брали участі у жодних заворушеннях. Відповідну заяву опублікував у фейсбуці українською та білоруською мовами правозахисний центр "Дія".

Важливо Жорстке затримання двох українських волонтерів у Мінську: проти них відкрили справу

Правозахисники зазначають, що затримання українців відбулось проти закону та з застосуванням сили. Де зараз Реуцький та Васильєв – невідомо, жодного зв'язку з ними немає.

Ми, українські правозахисні та громадські організації, вимагаємо від білоруської влади негайно та безумовно звільнити громадян України, українських правозахисників Євгена Васильєва, координатора Благодійного фонду Восток SOS, та Костянтина Реуцького, голову правління Освітнього Дому прав людини в Чернігові, виконавчого директора Благодійного фонду Восток SOS,

– мовиться у зверненні.

У заяві зазначили, що українці перебували на території Білорусі повністю законно, жодних протиправних дій вони не вчиняли.

Зверніть увагу! Правозахисники звернулись до МЗС України та урядів інших країн з проханням ужити заходів для негайного звільнення українських волонтерів.

Заява Hromadske щодо затримання

Заяву щодо затримання Реуцького та Васильєва оприлюднила і редакція Hromadske. Саме для цього ЗМІ затримані у Білорусі українці і готували матеріал. Вони працювали без акредитації, адже її білоруська влада не видала.

Наші колеги пробули в країні менш як добу і встигли підготувати один матеріал, який був опублікований на нашому сайті цього ж дня. Ми запевняємо, що ані Євген Васильєв, ані Костянтин Реуцький не готували і ніколи не були причетні до жодних заворушень ані в Білорусі, ані в будь-якій іншій країні,

– повідомила редакція.

Що відомо про затримання Реуцького та Васильєва

Євгена Васильєва та Костянтина Реуцького затримали у Мінську 12 серпня.

Проти українців відкрили справи за статтею про "масові заворушення". Вона передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

За словами білоруських правозахисників, чоловіки перебувають в одному з мінських СІЗО.

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