Новый поворот: Сийярто заявил "деньги украинской военной мафии" в похищенных авто инкассаторов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что требует от Украины немедленного ответа относительно перевозки наличных денег. Сейчас Будапешт подозревает, что речь идет о деньгах якобы "украинской военной мафии".

Об этом сообщило венгерское государственное агентство MTI.

Читайте также Орбан делает это сознательно: 3 варианта, как Венгрия может оправдывать захват инкассаторов

О какой военной мафии идет речь?

Глава МИД заявил, что Национальная налоговая и таможенная служба начала расследование по подозрению в "шокирующем преступлении". По его словам, основанием для этого стали данные о том, что в последние месяцы украинцы якобы перевезли через Венгрию значительные объемы наличности и золота.

В целом речь идет о 900 миллионах долларов и 420 миллионах евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков.

Сийярто отметил, что в связи с этой ситуацией возникает несколько серьезных нюансов. В частности, речь идет об очень большой сумме, поэтому возникает вопрос, почему украинцам нужно перевозить такие средства именно в наличной форме.

Министр также отметил, что если это действительно была банковская трансакция, то непонятно, почему финансовые учреждения не осуществили перевод безналично и зачем для этого перевозить значительную сумму через территорию Венгрии.

Эти вопросы возникают прежде всего потому, что эти денежные перевозки сопровождают люди, которые имеют очевидные связи с украинскими спецслужбами,

– добавил чиновник.

Сейчас венгерская сторона требует объяснений: по словам Сийярто, власть хочет выяснить, идет ли речь только о транзите средств через территорию Венгрии, или часть этих денег может оставаться в стране, а также не используются ли они "в чьих-то интересах".

Вполне закономерно возникает вопрос, не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии,

– заявил Петер Сийярто.

Что известно о задержании инкассаторов?