Новый поворот: Сийярто заявил "деньги украинской военной мафии" в похищенных авто инкассаторов
- Венгрия подозревает, что через ее территорию украинцы перевезли значительные объемы наличности и золота, которые могут принадлежать "украинской военной мафии".
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует объяснений от Украины, почему средства перевозятся в наличной форме.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что требует от Украины немедленного ответа относительно перевозки наличных денег. Сейчас Будапешт подозревает, что речь идет о деньгах якобы "украинской военной мафии".
Об этом сообщило венгерское государственное агентство MTI.
Читайте также Орбан делает это сознательно: 3 варианта, как Венгрия может оправдывать захват инкассаторов
О какой военной мафии идет речь?
Глава МИД заявил, что Национальная налоговая и таможенная служба начала расследование по подозрению в "шокирующем преступлении". По его словам, основанием для этого стали данные о том, что в последние месяцы украинцы якобы перевезли через Венгрию значительные объемы наличности и золота.
В целом речь идет о 900 миллионах долларов и 420 миллионах евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков.
Сийярто отметил, что в связи с этой ситуацией возникает несколько серьезных нюансов. В частности, речь идет об очень большой сумме, поэтому возникает вопрос, почему украинцам нужно перевозить такие средства именно в наличной форме.
Министр также отметил, что если это действительно была банковская трансакция, то непонятно, почему финансовые учреждения не осуществили перевод безналично и зачем для этого перевозить значительную сумму через территорию Венгрии.
Эти вопросы возникают прежде всего потому, что эти денежные перевозки сопровождают люди, которые имеют очевидные связи с украинскими спецслужбами,
– добавил чиновник.
Сейчас венгерская сторона требует объяснений: по словам Сийярто, власть хочет выяснить, идет ли речь только о транзите средств через территорию Венгрии, или часть этих денег может оставаться в стране, а также не используются ли они "в чьих-то интересах".
Вполне закономерно возникает вопрос, не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии,
– заявил Петер Сийярто.
Что известно о задержании инкассаторов?
В ночь на 6 марта в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Венгрия захватила инкассаторские автомобили государственного украинского Ощадбанка, которые перевозили валюту и ценности из Австрии. В авто находились семь граждан Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинским консулам до сих пор не предоставили доступа к гражданам, которых фактически взяли в заложники в Будапеште. Венгерская сторона также не предоставила никаких объяснений.
Впоследствии в Национальной налоговой и таможенной службе Венгрии прокомментировали, что работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег. За управление грузом отвечал бывший генерал украинских спецслужб.