Немалая сумма и банковские ценности: в "Ощадбанке" сказали, сколько денег было у инкассаторов

В ночь на 6 марта правоохранители Венгрии задержали две инкассаторских машины "Ощадбанка", которые осуществляли плановую перевозку средств. В похищенных автомобилях было 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Об этом рассказали в официальном канале "Сбербанка".

Какая сумма была в похищенных инкассаторских машинах?

По данным "Ощадбанка", инкассаторские автомобили были задержаны в ночь на 6 марта венгерскими правоохранителями во время регулярной перевозки валюты и ценных банковских металлов.

"Ощадбанк" транспортировал средства и ценности в рамках международного соглашения с "Райффазен Банк", Австрия. Все документы на груз были оформлены по международным правилам и европейскими таможенными требованиями, – говорят в банке.

В задержанных автомобилях "Ощадбанка" было 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину,

– добавили в заявлении.

Известно ли сейчас местонахождение задержанных граждан Украины и инкассаторских авто?