Немалая сумма и банковские ценности: в "Ощадбанке" сказали, сколько денег было у инкассаторов
- Венгерские правоохранители задержали две инкассаторских машины "Ощадбанка" с 40 миллионами долларов, 35 миллионами евро и 9 килограммами золота.
- "Ощадбанк" перевозил средства в рамках международного соглашения с "Райффазен Банк", соблюдая международные правила и европейские таможенные требования.
В ночь на 6 марта правоохранители Венгрии задержали две инкассаторских машины "Ощадбанка", которые осуществляли плановую перевозку средств. В похищенных автомобилях было 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Об этом рассказали в официальном канале "Сбербанка".
Какая сумма была в похищенных инкассаторских машинах?
По данным "Ощадбанка", инкассаторские автомобили были задержаны в ночь на 6 марта венгерскими правоохранителями во время регулярной перевозки валюты и ценных банковских металлов.
"Ощадбанк" транспортировал средства и ценности в рамках международного соглашения с "Райффазен Банк", Австрия. Все документы на груз были оформлены по международным правилам и европейскими таможенными требованиями, – говорят в банке.
В задержанных автомобилях "Ощадбанка" было 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину,
– добавили в заявлении.
Известно ли сейчас местонахождение задержанных граждан Украины и инкассаторских авто?
Национальный банк Украины сообщил, что сейчас связь с задержанными работниками "Ощадбанка", которые являются гражданами Украины, отсутствует. Также неизвестно и их место содержания.
Впрочем, сигнал GPS из задержанных инкассаторских авто свидетельствует о пребывании в центре Будапешта. Известно, что именно на той локации расположена одна из силовых структур Венгрии.
Сейчас власти Венгрии никак не объясняет и не комментирует ситуацию, в отличие от украинской.
МИД Украины уже направило официальную ноту с требованием немедленно освободить граждан Украины. В дальнейшем, по словам Андрея Сибиги, министерство планирует обращаться в ЕС, чтобы квалифицировать незаконные действия Будапешта как "захват заложников и ограбление".