Сотрудничал с россиянами: в ГБР раскрыли детали задержания экс-начальника СБУ в Крыму Кулинича

СБУ совместно с сотрудниками ГБР задержали экс-начальника украинской спецслужбы в Крыму Олега Кулинича. Его обвиняют в государственной измене.

В Государственном бюро расследований раскрыли детали задержания коллаборанта. Отмечается, что экс-руководитель представительства СБУ временно оккупированного полуострова сотрудничал со спецслужбами россии и передавал им тайные данные.

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Детали задержания предателя Кулинича

Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины успешно провели совместную специальную операцию, благодаря которой разоблачили и задержали государственного предателя, бывшего руководителя СБУ в Крыму Олега Кулинича. В ДБР отметили, что до марта 2022 злоумышленник возглавлял одно из региональных управлений украинской спецслужбы.

Задержание предателя Кулинича / Фото Государственное бюро расследований

В рамках досудебного расследования уголовного производства были установлены факты сотрудничества Кулинича с представителями спецслужб россии. Впоследствии эту информацию подтвердили экспертизы, проведенные ГБР.

В частности, экс-руководитель регионального управления СБУ передавал российским спецслужбам разведывательные данные против Украины. Зафиксирована передача им информации, содержащей государственную тайну.

Кроме того, документировано непосредственное участие Кулинича в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против нашего государства. Действия преступной группировки нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

В ГБР также отметили, что им удалось собрать достаточно доказательств, чтобы сообщить Олегу Кулиничу подозрение в совершении государственной измены и статье о пособничестве в передаче или сборе сведений, составляющих государственную тайну, иностранному государству.

Комментарий СБУ

Кстати, в Службе безопасности Украины также сообщили о задержании Олега Кулинича. В спецслужбе отметили, что предателю уже готовится сообщение о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса, а процессуальное руководство по делу осуществляет Офис генпрокурора.

В СБУ подчеркнули, что противодействие спецслужбам россии и их попыткам расширить агентурную сеть в украинских органах государственной власти является одним из основных направлений работы спецслужбы. При этом на фоне информации о прежней должности Кулинича отметили, что в СБУ работают тысячи честных и профессиональных патриотов, множество из них – защищают Украину с оружием в руках.

Фигурантами таких дел являются и сотрудники СБУ, свидетельствующие о тенденции к самоочищению Службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который наносит вред государственной безопасности Украины. Мы продолжаем курс на очистку Службы: предателям не место в СБУ,

– подытожили в Службе безопасности Украины.

Контекст

Фигурант уголовного дела в государственной измене Олег Кулинич был уволен указом президента Владимира Зеленского от 2 марта 2022 года. Следователи установили, что в 2014 году экс-руководитель СБУ изменил военным присягам и перешел на сторону врага, когда россияне оккупировали Крым. К слову, Олегу Кулиничу сейчас грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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