Тренер одной из школ боевых искусств Киева была вражеской информаторкой. Она занималась антиукраинской деятельностью с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.
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Что именно сделала столичная тренерша
Сначала эта изменница выкладывала в прокремлевских телеграм-каналах фотографии позиций ВСУ на территории столицы. Впоследствии на нее вышел представитель спецслужбы страны-агрессорки и предложил сотрудничество.
После этого женщина принялась выполнять вражеские задания. Она отслеживала места базирования защитников Киева. Злоумышленница посылала противнику отчеты, в которых также описывала форму одежды и шевроны столичных защитников. А еще она сливала координаты критической инфраструктуры Киевщины.
Полученную от нее информацию Россия использовала для нанесения прицельных воздушных авиаударов по Киеву. За помощь врагу эта корректировщица села на 8 лет.
Что известно о других корректировщиках
Житель Краматорска получил 9 лет за то, что наводил российские ракеты на маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе иностранной. Работник местного завода общался с россиянами через закрытый чат в популярном мессенджере.
Вторым корректировщиком в Донецкой области оказался бывший "беркутовец". Он передавал места расположения Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка своей дочери, проживающей во временно оккупированном Крыму. А эта родственница уже передавала данные представителю российской спецслужбы. За это бывший милиционер сел на 8 лет.
Также 8 лет получил вражеский информатор из Харькова. Злоумышленник корректировал ракетные атаки России на этот город через своих знакомых из страны-агрессорки. А они находились в поле зрения русских спецслужб.
Каких еще предателей разоблачили наши спецслужбы
- Недавно в Николаевской области задержали бывшую продавщицу из военного магазина одной из воинских частей. Жительница Очакова стала вражеской осведомительницей. Она готовила массовый удар во время визита Владимира Зеленского в Николаевскую область.
- Не так давно в Полтавской области задержали депутата поселкового совета, что принадлежал к окружению одиозного Ильи Кивы. Этот предатель публиковал в интернете комментарии, подхватываемые пропагандистскими СМИ Кремля. А еще злоумышленник оказался вражеским корректировщиком.
- Ранее сотрудники СБУ задержали в Харькове двух мужчин, наводивших удары России по городу. Одним из корректировщиков оказался известный местный спортсмен.