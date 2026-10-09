Медведев призвал задерживать иностранцев, чтобы пополнить "обменный фонд" России

В России заговорили о необходимости задержания граждан США и европейских стран для последующего обмена на российских агентов, арестованных на Западе. Соответствующее заявление прозвучало на фоне задержания в Черногории российского военного пропагандиста.

Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выразил убеждение, что в Европе якобы "объявлена охота" потенциально на всех россиян.

В России угрожают задерживать иностранцев

В Москве возмущены задержанием участников российской машины военной пропаганды в европейских странах. В ответ Медведев предлагает задерживать иностранцев на территории России.

Комментируя инцидент в Черногории, экс-президент России заявил, что в Европе теперь принимают только релокантов. В то же время тех, кто распространяет "правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме", по его утверждению, не спасают ни приглашения, ни другие гарантии.

Теперь, вполне вероятно, придется пополнять обменный фонд за счет европейских и американских идиотов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть,

– придумал Медведев.

Напомним, 9 октября в Черногории задержали группу российских пропагандистов, которые планировали дискредитировать западный курс страны. Среди задержанных – руководитель информационной сети "Рыбарь" Михаил Звинчук.

Россияне приехали в страну, чтобы снять пропагандистский документальный фильм. Во время обысков у них изъяли дроны и специальное электронное оборудование.