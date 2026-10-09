У задержанного в Черногории российского пропагандиста обнаружили дроны и электронику, – СМИ

В Черногории разоблачили группу российских пропагандистов, которые готовили материалы для дискредитации прозападного курса государства. В ходе обысков у них изъяли беспилотники и специальное электронное оборудование.

Операцию по задержанию руководителя информационной сети "Рыбарь" Михаила Звинчука и его сообщников провели черногорские правоохранительные органы. Согласно данным местных изданий, россиян задержали в городе Рисан на берегу Которского залива. Вместе с главным фигурантом задержали его жену Валерию и еще трех человек.

Что нашли во время обысков?

Сотрудники Управления безопасности Тивата совместно с Агентством национальной безопасности обнаружили у задержанных дроны, сложную цифровую технику и различные электронные устройства.

Черногорские спецслужбы следили за этой группой в течение нескольких дней с момента их прибытия в страну.

Целью визита россиян была съемка пропагандистского документального фильма. Они планировали показать приведение визовой политики Черногории в соответствие со стандартами Европейского Союза как негативный процесс, который якобы нанесет ущерб туризму и экономике страны.

Как отреагировали власти Черногории?

Премьер-министр страны Милойко Спаич подчеркнул, что гибридные операции не смогут помешать европейской интеграции страны.

По словам главы правительства, попытки дестабилизировать Черногорию сопровождают ее на пути в ЕС. В то же время он призвал воздержаться от преждевременных заявлений и выводов относительно задержания представителей сети.

Спаич отметил, что есть серьезные основания тщательно проверить все доказательства и возможные связи в более широком контексте. При этом он подчеркнул, что подробности, относящиеся к компетенции служб безопасности, не будут разглашаться.

Премьер добавил, что операция по задержанию представителей "Рыбаря" свидетельствует о надлежащей работе государственных органов и готовности Черногории защищать собственные интересы. Он заверил, что никто не сможет поставить под угрозу европейское будущее страны.

Чем известен проект "Рыбарь"?

Михаил Звинчук находится под санкциями Великобритании, а Государственный департамент США включил его в список лиц, причастных к вмешательству в американские выборы.

За информацию о нем и его сообщниках в США даже предлагают вознаграждение до 10 миллионов долларов.

Как мы уже писали ранее, европейские структуры обвиняют этот проект в проведении гибридных операций и распространении дезинформации.

Телеграм-канал сети насчитывает более полутора миллионов подписчиков, а сам Звинчук входил в специальную рабочую группу по мобилизации в России.