Могут находиться в центре Будапешта, – НБУ сделал заявление о захвате инкассаторов Венгрией
- Венгрия задержала два инкассаторских автомобиля "Ощадбанка" с семью работниками в центре Будапешта.
- Нацбанк призвал Венгрию освободить задержанных и объяснить причину содержания, поскольку перевозка валюты и ценностей осуществлялась по международным правилам.
В четверг, 5 марта, правоохранители Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка" Сейчас GPS сигнал показывает, что автомобили могут находиться в центре Будапешта.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Где сейчас могут находиться захваченные Венгрией инкассаторы?
НБУ отреагировал на информацию о задержании инкассаторских автомобилей "Ощадбанка" и возможном незаконном удержании работников банка на территории Венгрии.
По данным "Ощадбанка", правоохранители Венгрии задержали два инкассаторских авто – в них находилось семь работников банка.
Сейчас связь с ними отсутствует, а локация где их удерживают – неизвестна. Впрочем, по данным сигнала GPS, инкассаторские автомобили могут находиться в центре Будапешта.
В то же время в НБУ отметили, что бригады украинского банка осуществляли плановую перевозку крупной суммы иностранной валюты и банковских металлов.
Инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк". Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами,
– добавили в НБУ.
Обратите внимание! По данным "Ощадбанка", в грузе инкассаторских автомобилей было 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.
Нацбанк призвал Венгрию немедленно освободить граждан Украины, предоставить официальную причину их задержания и предоставить информацию о местонахождении инкассаторских авто и груза.
Как отреагировал украинский МИД?
Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал масштабный международный инцидент, заявив, что Венгрия фактически взяла в заложники семь граждан Украины и похитила деньги.
Киев до сих пор нет никакой информации о месте содержания ее граждан и их состояния, добавил Сибига.
В то же время дипломат заявил, что если речь идет о той "силе", о которой ранее говорил Виктор Орбан, то это скорее сила преступной банды.
Украинский МИД уже направил официальную ноту с требованием немедленно освободить граждан Украины и планирует в дальнейшем обратиться в ЕС, чтобы квалифицировать незаконные действия Венгрии как "захват заложников и ограбление".