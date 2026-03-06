Могут находиться в центре Будапешта, – НБУ сделал заявление о захвате инкассаторов Венгрией

В четверг, 5 марта, правоохранители Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка" Сейчас GPS сигнал показывает, что автомобили могут находиться в центре Будапешта.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Смотрите также "Взяла заложников и похитила деньги": Венгрия захватила инкассаторские авто "Ощадбанка"

Где сейчас могут находиться захваченные Венгрией инкассаторы?

НБУ отреагировал на информацию о задержании инкассаторских автомобилей "Ощадбанка" и возможном незаконном удержании работников банка на территории Венгрии.

По данным "Ощадбанка", правоохранители Венгрии задержали два инкассаторских авто – в них находилось семь работников банка.

Сейчас связь с ними отсутствует, а локация где их удерживают – неизвестна. Впрочем, по данным сигнала GPS, инкассаторские автомобили могут находиться в центре Будапешта.

В то же время в НБУ отметили, что бригады украинского банка осуществляли плановую перевозку крупной суммы иностранной валюты и банковских металлов.

Инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк". Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами,

– добавили в НБУ.

Обратите внимание! По данным "Ощадбанка", в грузе инкассаторских автомобилей было 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

Нацбанк призвал Венгрию немедленно освободить граждан Украины, предоставить официальную причину их задержания и предоставить информацию о местонахождении инкассаторских авто и груза.

Как отреагировал украинский МИД?