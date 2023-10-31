В столице Португалии в районе Кайш-ду-Содре 27 октября днем был задержан русскоязычный турист. Им оказался уроженец Азербайджана.
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Подробности инцидента в Лиссабоне
Мужчина хотел заказать напиток в одном из местных ресторанов. С помощью смартфона он переводил свой заказ с русского на португальский язык и допустил ошибку. Вместо слова "гранат" клиент использовал слово "граната" и показал предложение официанту. Тот принял его обращение за угрозу и вызвал правоохранителей.
На место быстро приехало антитеррористическое подразделение. Вооруженные полицейские заставили этого туриста лечь на землю лицом вниз. После этого к нему подбежали 5 стражей порядка, надели на него наручники и забрали в полицейский участок. Там этого мужчину допросили, а в гостиничном номере провели обыски. Когда выяснилось, что никакого оружия у него нет, мужчину отпустили.
Задержание русскоязычного туриста в Лиссабоне / Фото The Telegraph
Другие конфузные случаи с русскоговорящими туристами
- Напомним, в одной из гостиниц Турции туристы из России украли 35 килограммов разнообразной еды. Свой поступок граждане страны-агрессорки объяснили необходимостью что-нибудь перекусить в дороге.
- Как сообщалось ранее, во время отдыха в Индонезии российский турист сфотографировался обнаженным на горе, которую местные жители считают священной. После скандала он извинился и принял участие в ритуале очищения, однако его все равно депортировали и запретили возвращаться в эту страну в течение 6 месяцев.