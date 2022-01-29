По словам Гетманцева, он был в шоке от новости о задержании коллеги. Также политик подчеркнул, что деталей дела не знает.

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Не знаю деталей дела, но считаю, что любое подтвержденное преступление, тем более коррупционное, должно получать однозначную и жесткую оценку. Независимо от фамилий, прошлых заслуг и должностей,

– заявил Гетманцев.

Он также подчеркнул, что в таких ситуациях следует исключать политику и обеспечивать справедливый приговор.

Закон один для всех

Гетманцев уверяет, что не стоит учитывать, воровал ли человек на угольных схемах, финансируя терроризм, подделывал документы, чтобы обмануть НАПК, или брал откат.

Справедливый приговор должен быть независимо от цвета флага и уровня связей, исключив все традиционные вскрики и истерию о политическом преследовании. Закон один для всех. Именно так это работает и общество самоочищается,

– говорит политик.

Задержание нардепа "Слуги народа"

Правоохранители разоблачили действующего народного депутата "Слуги народа" Сергея Кузьминых во время получения взятки. Речь идет о неправомерной выгоде в размере 558 тысяч гривен.

Как отмечало НАБУ, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В "Слуге народа" отреагировали на то, что нардепа Сергея Кузьминых поймали на взятке в полмиллиона гривен. Говорят, что новость стала шоком, потому что у политика был большой кредит доверия от команды.

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Полное сообщение Даниила Гетманцева

Нас всех шокировала новость о задержании нашего коллеги НАБУ.

Не знаю деталей дела, но считаю, что любое подтвержденное преступление, тем более коррупционное, должно получать однозначную и жесткую нашу оценку. Независимо от фамилий, прошлых заслуг и должностей.

И мы должны исключить из этого процесса политику, обеспечив справедливый приговор независимо от того, воровал ли человек на угольных схемах, финансируя терроризм, подделывал ли документы, чтобы обмануть НАПК или брал откат. Независимо от цвета флага и уровня связей, исключив все традиционные вскрики и истерию о политическом преследовании.

Закон один для всех. Так это работает. И именно так общество самоочищается.