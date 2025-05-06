В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ в неизвестном направлении вывезли украинца

В ночь с 6 на 7 мая в оккупированном Севастополе люди, которые представились сотрудниками ФСБ, задержали и вывезли в неизвестном направлении украинца Сергея Грищенкова. Его родственники ничего не знают о судьбе и местонахождении мужчины.

Об этом в четверг, 29 мая, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал. К омбудсману обратилась дочь гражданина Украины.

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Что известно о похищении

По словам Лубинца, это не единичные случаи на территории временно оккупированного полуострова, когда людей фактически похищают неизвестные люди, представляясь работниками ФСБ.

Кроме того, действия против Грищенкова нарушают:

пункт 2 статьи 9, пункт 4 статьи 9, пункт 2 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах;

пункт 2 статью 5, пункт 3 статью 5 Европейской конвенции по правам человека.

Эти документы гарантируют право гражданина, его родственников и представителей на получение информации об основаниях для ограничения свободы, процессуального статуса и местонахождения задержанного.

Омбудсмен обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой для установления объективной информации о Грищенкове Сергее.

Этот случай с украинцем в очередной раз свидетельствует о неспособности оккупационной администрации обеспечить реализацию международных гражданских и политических прав для жителей ВОТ Крыма. Цинизм и нарушение прав человека стали обыденностью для тысяч граждан Украины!

– отметил Лубинец.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из плена более 5 000 своих граждан. Но если в плену у Москвы часто находятся гражданские украинцы, то враг заботится о том, чтобы вернуть своих спецслужбистов.