Могут ли ТЦК и полиция задерживать военных в СЗЧ: в центрах комплектования дали разъяснения

Нардеп Александр Федиенко сообщил о вероятных задержаниях военнослужащих в СЗЧ с участием представителей ТЦК и полиции. В то же время в Киевском городском центре комплектования отметили, что розыском и задержанием таких лиц занимается исключительно военная служба правопорядка.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП.

Смотрите также Женщин якобы начали ставить на воинский учет, назначать штрафы: что говорят в Минобороны и ТЦК

Имеют ли право представители ТЦК задержать военного в СЗЧ?

В центре комплектования объяснили, что розыском и задержанием военнослужащих, которые находятся в самовольном оставлении воинской части, непосредственно занимается Военная служба правопорядка.

В то же время в пресс-службе отметили, что представители ТЦК совместно с полицией проводят мероприятия оповещения граждан и проверки документов, однако функции задержания не выполняют.

Отмечается, что во время проверки в случае выявления лица, которое находится в СЗЧ, представители полиции могут предложить ему прибыть в ВСП. Если же военнослужащий сопротивляется, правоохранители имеют право осуществить задержание и доставить нарушителя в ВСП.

На военнослужащих территориальных центров комплектования такие обязанности не возложены,

– отметили в пресс-службе.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что если правовое основание на задержание и доставку (в соответствующие учреждения) есть, то полиция ее выполняет. Он добавил, что, соответствии с законодательством, Национальная полиция действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, определен Конституцией и законами Украины.

В то же время в Киевском городском ТЦК и СП не смогли прокомментировать сообщение нардепа Александра Федиенко о якобы задержании представителями ТЦК и полиции военнослужащих в СЗЧ утром 23 марта в Подольском районе Киева.

Наказание за СЗЧ будут более строгими: что известно?