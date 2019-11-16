Задержание и столкновения: в Париже возобновились протесты "желтых жилетов" – фото, видео

В Париже 16 ноября снова вспыхнули протесты "желтых жилетов". Тысячи активистов вышли на улицы и пытались заблокировать кольцевую дорогу. Однако, полиция применила против них слезоточивый газ и арестовала по меньшей мере сотни демонстрантов.

Впервые протесты "желтых жилетов" вспыхнули во Франции 17 ноября 2018 года. Поэтому сегодня, в годовщину акций люди снова вышли на улицы городов, пишет Le Parisien.

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Активисты пытались заблокировать движение по кольцевой дороге в Париже, однако им помешали правоохранители.

Столкновения между полицией и митингующими вспыхнули вблизи площади Италии, где последние подожгли баррикаду. Однако, пожарным удалось потушить огонь.

По данным полиции, в течение дня они арестовали 105 человек. Много силовиков и протестующих – ранены.

Протесты "желтых жителей" во Франции / фото из твиттера

Протесты и блокирование дорог прошли не только в Париже, но и в Тулузе, Авиньоне, Лангоне, близи Бордо, и на восточном объезде Лиона.

В общем активисты запланировали более 200 протестов по всей стране на выходные 16-17 ноября. По словам демонстрантов, они хотят показать президенту Эммануэлю Макрону, что остаются силой, с которой надо считаться.

Et donc des casseurs empêchent les @PompiersParis de travailler... Ces pompiers qui sont là pour aider, en plus de,aussi, sauver des vies et autres... Comment oser s’attaquer à eux ? #Acte53 #GilletsJaunes pic.twitter.com/MgLZYBz7zt — Stéphane Larue (@larueofficiel) November 16, 2019

К слову, в защиту активистов стал президент США Дональд Трамп. В своем твиттере он призвал Макрона не применять насилие против мирных людей.

Мне сообщили, что в Париже травмированы многие. Я предупреждаю мистера Макрона, чтобы он не применял чрезмерное насилие против мирных жителей. Мы готовы прислать военную помощь протестующим,

– отметил Трамп.

I have been informed that unprecedented amount of people are injured in Paris, France. I warn Mr. Macron not to use excessive violence against peaceful civilians. We are ready to send military aid to the protestors. #GilletsJaunes pic.twitter.com/h0Q5Uthg8c — Donald J. Trump (@realDonaldtrodi) November 16, 2019

This is happening in the streets of #Paris

️

This is happening bcs of the #French autocracy

️

Even in #Bolivia there wasn’t this kind of mes.

️

The #GilletsJaunes wants to impeach #Macron for its dictatorial behavior. pic.twitter.com/ePdHNFtS7e — Turkse Netel (@TurkseMargriet) November 16, 2019

La police presse les manifestants et les journalistes dans le 17e arrondissement de #Paris

Un homme se jette au sol sans raison. #GilletsJaunes pic.twitter.com/urqPdLfvO5 — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) November 16, 2019

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Сначала "желтыми жилетами" были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Впоследствии это движение расширилось против "несправедливой политики правительства", по которой население беднеет. Франция за этот год увидела и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных.



Президент Франции Макрон предлагал провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение.

Смотрите видео: в Париже уже год продолжаются протесты "желтых жилетов"