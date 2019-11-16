Задержание и столкновения: в Париже возобновились протесты "желтых жилетов" – фото, видео
В Париже 16 ноября снова вспыхнули протесты "желтых жилетов". Тысячи активистов вышли на улицы и пытались заблокировать кольцевую дорогу. Однако, полиция применила против них слезоточивый газ и арестовала по меньшей мере сотни демонстрантов.
Впервые протесты "желтых жилетов" вспыхнули во Франции 17 ноября 2018 года. Поэтому сегодня, в годовщину акций люди снова вышли на улицы городов, пишет Le Parisien.
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Активисты пытались заблокировать движение по кольцевой дороге в Париже, однако им помешали правоохранители.
Столкновения между полицией и митингующими вспыхнули вблизи площади Италии, где последние подожгли баррикаду. Однако, пожарным удалось потушить огонь.
По данным полиции, в течение дня они арестовали 105 человек. Много силовиков и протестующих – ранены.
Протесты "желтых жителей" во Франции / фото из твиттера
Протесты и блокирование дорог прошли не только в Париже, но и в Тулузе, Авиньоне, Лангоне, близи Бордо, и на восточном объезде Лиона.
В общем активисты запланировали более 200 протестов по всей стране на выходные 16-17 ноября. По словам демонстрантов, они хотят показать президенту Эммануэлю Макрону, что остаются силой, с которой надо считаться.
К слову, в защиту активистов стал президент США Дональд Трамп. В своем твиттере он призвал Макрона не применять насилие против мирных людей.
Мне сообщили, что в Париже травмированы многие. Я предупреждаю мистера Макрона, чтобы он не применял чрезмерное насилие против мирных жителей. Мы готовы прислать военную помощь протестующим,
– отметил Трамп.
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
Сначала "желтыми жилетами" были водители, которые протестовали против повышения цен на топливо. Впоследствии это движение расширилось против "несправедливой политики правительства", по которой население беднеет. Франция за этот год увидела и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных.
Президент Франции Макрон предлагал провести "общественный диалог", но потом ему в голову пришло ввести чрезвычайное экономическое положение.
Смотрите видео: в Париже уже год продолжаются протесты "желтых жилетов"