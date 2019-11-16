Затримання та сутички: у Парижі поновились протести "жовтих жилетів" – фото, відео

У Парижі 16 листопада знову спалахнули протести "жовтих жилетів". Тисячі активістів вийшли на вулиці та намагалися заблокувати кільцеву дорогу. Проте, поліція застосувала проти них сльозогінний газ та заарештувала щонайменше сотню демонстрантів.

Вперше протести "жовтих жилетів" спалахнули у Франції 17 листопада 2018 року. Тому, сьогодні, у річницю акцій люди знову вийшли на вулиці міст, пише Le Parisien.

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Активісти намагалися заблокувати рух по кільцевій дорозі в Парижі, проте їм завадили правоохоронці.

Сутички між поліцією та мітингувальниками спалахнули поблизу площі Італії, де останні підпалили барикаду. Проте, пожежникам вдалося загасити вогонь.

За даними поліції, протягом дня вони заарештували 105 осіб. Багато силовиків та протсетувальників – поранені.

Протести "жовтих жителів" у Франції / фото з твіттера

Протести та блокування доріг пройшли не лише у Парижі, а й в Тулузі, Авіньйоні, Лангоні, поблизу Бордо, та на східному об'їзді Ліона.

Загалом активісти запланували понад 200 протестів по всій країни на вихідні 16-17 листопада. За словами демонстрантів, вони хочуть показали президенту Еммануелю Макрону, що залишаються силою, з якою треба рахуватися.

Et donc des casseurs empêchent les @PompiersParis de travailler... Ces pompiers qui sont là pour aider, en plus de,aussi, sauver des vies et autres... Comment oser s’attaquer à eux ? #Acte53 #GilletsJaunes pic.twitter.com/MgLZYBz7zt — Stéphane Larue (@larueofficiel) November 16, 2019

До слова, на захист активістів став президент США Дональд Трамп. У своєму твіттері він закликав Макрона не застосовувати насильство проти мирних людей.

Мені повідомили, що у Парижі травмовано багато людей. Я попереджаю містера Макрона, аби він не застосовував надмірне насильство проти мирних мирних жителів. Ми готові надіслати військову допомогу протестувальникам,

– наголосив Трамп.

I have been informed that unprecedented amount of people are injured in Paris, France. I warn Mr. Macron not to use excessive violence against peaceful civilians. We are ready to send military aid to the protestors. #GilletsJaunes pic.twitter.com/h0Q5Uthg8c — Donald J. Trump (@realDonaldtrodi) November 16, 2019

This is happening in the streets of #Paris

️

This is happening bcs of the #French autocracy

️

Even in #Bolivia there wasn’t this kind of mes.

️

The #GilletsJaunes wants to impeach #Macron for its dictatorial behavior. pic.twitter.com/ePdHNFtS7e — Turkse Netel (@TurkseMargriet) November 16, 2019

La police presse les manifestants et les journalistes dans le 17e arrondissement de #Paris

Un homme se jette au sol sans raison. #GilletsJaunes pic.twitter.com/urqPdLfvO5 — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) November 16, 2019

Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Спершу "жовтими жилетами" були водії, які протестували проти підвищення цін на пальне. Згодом цей рух розширився проти "несправедливої політики уряду", через яку населення бідніє. Франція за цей рік побачила і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих.



Президент Франції Макрон пропонував провести "суспільний діалог", але потім йому на думку спало ввести надзвичайний економічний стан.