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Задержание Навального: стало известно, почему ОМОН схватил оппозиционера

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За что задержали Алексея Навального 25 августа
За что задержали Алексея Навального 25 августа / Infox.ru

Российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали в момент, когда он ехал к семье за город. Поводом для задержания стал якобы составленный на оппозиционера протокол за митинг "Забастовка избирателей", проведенный в январе перед выборами президента РФ.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

24 канал сообщал, что 25 августа в Москве правоохранители задержали Алексея Навального у подъезда его дома. Причины задержания сначала не были известны.

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Я еще раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семье за город, в шортах и в тапочках задерживали пятеро омоновцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только, чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть?
– написала Ярмыш.

Отметим, что на 9 сентября Навальный планировал провести общероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

Кроме того, пресс-секретарь Навального сообщила, что, вероятно, 27 августа может пройти суд над оппозиционером.

 

Теги: Новости политики Новости России Алексей Навальный
Источник: 24 канал
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