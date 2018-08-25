Задержание Навального: стало известно, почему ОМОН схватил оппозиционера

Российского оппозиционного политика Алексея Навального задержали в момент, когда он ехал к семье за город. Поводом для задержания стал якобы составленный на оппозиционера протокол за митинг "Забастовка избирателей", проведенный в январе перед выборами президента РФ.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

24 канал сообщал, что 25 августа в Москве правоохранители задержали Алексея Навального у подъезда его дома. Причины задержания сначала не были известны.

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Я еще раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семье за город, в шортах и в тапочках задерживали пятеро омоновцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только, чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть?

– написала Ярмыш.

Отметим, что на 9 сентября Навальный планировал провести общероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

Я ещё раз акцентирую внимание: Навального, который ехал к семье за город, в шортах и тапочках задерживали пятеро ОМОНовцев. И все это под предлогом протокола за митинг 28 января. Только чтобы помешать ему перед 9 сентября. Вы можете представить больших трусов, чем эта власть? — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

Кроме того, пресс-секретарь Навального сообщила, что, вероятно, 27 августа может пройти суд над оппозиционером.