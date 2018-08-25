19:47
25 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
30°C 12°C
  • неділя
    31°C 15°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    22°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, сьогодні
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Затримання Навального: стало відомо, чому ОМОН схопив опозиціонера

100 Читать новость на русском
За що затримали Олексія Навального 25 серпня
За що затримали Олексія Навального 25 серпня / Infox.ru

Російського опозиційного політика Олексія Навального затримали у момент, коли він їхав до сім’ї за місто. Приводом для затримання став нібито складений на опозиціонера протокол за мітинг "Страйк виборців", проведений у січні перед виборами президента РФ.

Про це у Twitter написала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

24 канал повідомляв, що 25 серпня у Москві правоохоронці затримали Олексія Навального біля під'їзду його будинку. Причини затримання спершу не були відомі.

Читайте також: Затриманий у Росії опозиціонер Навальний потрапив до лікарні: відома причина

Я ще раз акцентую увагу: Навального, який їхав до сім'ї за місто, в шортах і в тапочках затримували п'ятеро ОМОНівців. І все це під приводом протоколу за мітинг 28 січня. Тільки, щоб перешкодити йому перед 9 вересня. Ви можете уявити більших боягузів, ніж ця влада?,
– написала Ярмиш.

Зазначимо, що на 9 вересня Навальний планував провести загальноросійську акцію проти підвищення пенсійного віку.

Окрім того, прес-секретар Навального сповістила, що, ймовірно, 27 серпня може відбувтися суд над опозиціонером.

 

Теги: Новини політики Новини Росії Олексій Навальний
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Аутизм и прививки: бизнес на страхе
сьогодні, 19:01 Аутизм и прививки: бизнес на страхе
Блог Медіа
Чому чесна суддя Гольник не має підтримки, або Яка Санта-Барбара відбувається в суді Полтави
сьогодні, 18:00 Чому чесна суддя Гольник не має підтримки, або Яка Санта-Барбара відбувається в суді Полтави
Роман Маселко
Главные проблемы контрольной власти в Украине
сьогодні, 16:01 Главные проблемы контрольной власти в Украине
Катерина Одарченко
Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
сьогодні, 14:00 Мери-хамелеони 2: кілька історій про долю "героїв"-сепаратистів
Тетяна Мартинюк
Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
сьогодні, 12:02 Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири
Блог Медіа
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Мадрид скерував до Каталонії тисячі поліцейських, щоб заблокувати референдум
 22 вересня 2017 , 17:37
Глава Нацрозвідки США не знав, що Трамп запросив Путіна у Білий дім, – ЗМІ
 20 липня , 15:34
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук