Затриманий у Росії опозиціонер Навальний потрапив до лікарні: відома причина
Російського опозиційного політика Олексія Навального, затриманого 25 серпня в Москві, відвезли з відділу внутрішніх справ "Даниловського" в лікарню. Підозрюється, що в Навального стався перелом мізинця лівої руки.
Про у Twitter написала прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш.
24 канал повідомляв, що 25 серпня у Москві правоохоронці затримали Олексія Навального біля під'їзду його будинку. Причини затримання не були відомі.
"Це його так затримували. Його затримували п'ятеро ОМОНівців 2-го оперполка", – написала вона.
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Джерело: 24 Канал
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