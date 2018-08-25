Задержанный в России оппозиционер Навальный попал в больницу: известна причина
Российского оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного 25 августа в Москве, увезли из отдела внутренних дел "Даниловского" в больницу. Подозревается, что у Навального случился перелом мизинца левой руки.
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
24 канал сообщал, что 25 августа в Москве правоохранители задержали Алексея Навального у подъезда его дома. Причины задержания не были известны.
"Это его так задерживали. Его задерживали пятеро Омоновцев 2-го оперполка", – написала она.
Читайте также: Брат российского оппозиционера Алексея Навального вышел на свободу
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
В Японии - праздник плодородия3 апреля 2012 , 20:51
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00