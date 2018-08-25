Задержанный в России оппозиционер Навальный попал в больницу: известна причина

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного 25 августа в Москве, увезли из отдела внутренних дел "Даниловского" в больницу. Подозревается, что у Навального случился перелом мизинца левой руки.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

24 канал сообщал, что 25 августа в Москве правоохранители задержали Алексея Навального у подъезда его дома. Причины задержания не были известны.

"Это его так задерживали. Его задерживали пятеро Омоновцев 2-го оперполка", – написала она.

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