Студентов забирают прямо на улицах: как Россия ищет людей для войны против Украины

Военный эксперт Сергей Розе объяснил 24 Каналу, почему Кремль прибегает к таким методам и свидетельствует ли это о проблемах с набором личного состава.

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В Москве задержали более 200 молодых людей: что происходило

Масштабный рейд произошел 7 ноября в районе Китай-города в Москве. Российские силовики задержали более 200 молодых людей, в том числе несовершеннолетних. По словам задержанных, совершеннолетним в полицейских автозаках предлагали подписать контракт с Минобороны России.

В участках некоторым вручали повестки в военкоматы, в частности студентам, имевшим отсрочку. В российском МВД назвали такие действия профилактическими мерами. Однако обстоятельства рейда вызвали вопросы о том, не используют ли власти силовые структуры для поиска новых военнослужащих.

Военный эксперт считает, что российские власти пытаются воспользоваться любой возможностью, чтобы доставить мужчин в военкоматы.

Для них это уже вполне привычная практика– пояснил эксперт.

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Россия ищет новых солдат: почему Кремль усиливает давление

По словам Розе, российские военкоматы могут появляться даже на массовых мероприятиях, концертах и других событиях, где собирается молодежь. Там представители военного ведомства пытаются вручать повестки.

И там на срочников уже оказывают давление: их пытаются силой перевести на контрактную службу, а затем отправить на войну– подчеркнул Розе.

Такие действия могут быть связаны с проблемами российской армии с пополнением личного состава.

К слову по данным украинской разведки, в январе – июле 2026 года Россия потеряла около 240 тысяч военных, тогда как контракты подписали менее 232 тысячи человек. На этом фоне Кремль рассматривает возможность дополнительной мобилизации на 600 тысяч человек.

Решится ли Путин на новую мобилизацию

Несмотря на проблемы с набором военных, российские власти пока стараются избегать шагов, которые могут вызвать значительное недовольство населения. Розе считает, что Кремль в первую очередь будет пытаться привлекать людей скрытыми методами.

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Думаю, большие города это не коснется. Там будут стараться не допускать таких случаев, чтобы не провоцировать недовольство. А в маленьких городах – пожалуйста, ведь там никто не выйдет на улицу протестовать– отметил эксперт.

В то же время он не исключает, что при дальнейшем ухудшении ситуации с комплектованием армии Путину придется прибегнуть к более масштабным мобилизационным мерам.

Почему россияне молчат, когда силовики задерживают молодежь

Отдельно Розе обратил внимание на реакцию российского общества. Показательно, что задержания молодых людей не вызвали значительного общественного возмущения.

Эксперт сравнил ситуацию с событиями в Украине во время Революции Достоинства, когда избиение студентов стало одним из толчков к массовым протестам.

А теперь посмотрим, что происходит в России. Да ничего. Наоборот, люди приходят ко мне в комментарии и пишут: "Ну да, правильно, надо же порядок наводить. Они там пьют, ругаются. Конечно, их нужно срочно призывать в армию"– рассказал Розе.

Такая реакция общества позволяет российским властям продолжать подобные практики. Рейды и попытки привлечь молодых мужчин к контрактной службе могут повторяться. Ведь Россия продолжает нести значительные потери в войне против Украины и нуждается в постоянном пополнении личного состава.