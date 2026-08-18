Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

Каковы потери России

В июне общие потери оккупационной армии составили 39 тысяч человек. Из них около 60% – убитые и пропавшие без вести.

В июле их число составило уже не менее 40 тысяч убитых и раненых.

При этом в июне с Министерством обороны России подписали контракт 36 тысяч человек, а в июле – около 39 тысяч человек,

– отметил Скибицкий.

Общая численность российской группировки, воюющей против Украины, составляет 670 тысяч боевого компонента и 65 тысяч личного состава в оперативном резерве. И это количество почти не меняется.

Напомним, что за прошедшие сутки, по данным Генштаба, Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 210 оккупантов. Также Россия потеряла 55 артиллерийских систем, 19 НРК, 7 бронемашин и много другой техники.