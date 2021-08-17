Об этом заявил журналист "Следствие.Инфо" Василий Бидун в эфире 24 канала. Он рассказал, что обвиняемого отпустили, просто дав повестку в суд.

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Как происходило "задержание"

Василий Бидун объяснил, если бы Власенко задержали, то он с пятницы должен был бы находиться под наблюдением правоохранителей, и полиция должна была бы привезти его в суд.

Задержание как такового не произошло. Информация о задержании не совсем корректна. Я не понимаю, почему полиция так громко заявляла. Меня это сильно удивило,

– отметил медийник.

Что было в суде и какова мера пресечения

В суд Власенко пришел самостоятельно. Журналист, находясь на судебном заседании, рассказал, что прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу и просила залог в размере 71 миллиона гривен: как раз ту сумму, которую руководителю инкриминируют. Однако Фемида выбрала лишь меру пресечения.

Было видно, что Власенко чувствует себя достаточно спокойно. С ним было 5 защитников, которые были очень хорошо подготовлены. Эта мера пресечения свидетельствует о том, что все же защита была увереннее, чем сторона обвинения,

– объясняет медийник Василий Бидун.

Журналист считает, что ночной домашний арест – это довольно мягкая мера пресечения.

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В суде СМИ были нежелательны

Бидун также отметил, что ему было трудно попасть на судебное заседание, ведь создавалось впечатление, что кто-то пытался скрыть время суда. Странным было и "затишье" от СМИ.

"Меня немного удивило, что не было активного интереса со стороны СМИ. Или они просто не знали, или, возможно, кто-то пытался скрыть время, когда суд будет идти. Я очень сильно постарался, чтобы попасть на это заседание", – рассказал журналист.

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Кто такой Андрей Власенко