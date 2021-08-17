Про це заявив журналіст "Слідство.Інфо" Василь Бідун в ефірі 24 каналу. Він розповів, що обвинуваченого відпустили, просто давши повістку у суд.

До теми 57 мільйонів доларів збитків: керівника зернової корпорації затримали при спробі втечі з України

Як відбувалось "затримання"

Василь Бідун пояснив, якби Власенка затримали, то він із п'ятниці мав би перебувати під наглядом правоохоронців, і поліція мала б привезти його до суду.

Затримання як такого не відбулося. Інформація про затримання не зовсім коректна. Я не розумію, чому поліція так гучно заявляла. Мене це сильно здивувало,

– наголосив медійник.

Що було в суді і який запобіжний захід

У суд Власенко прийшов самостійно. Журналіст, перебуваючи на судовому засіданні, розповів, що прокуратура клопотала про взяття під варту і просила заставу у розмірі 71 мільйона гривень: якраз ту суму, яку керівнику інкримінують. Проте Феміда обрала лише запобіжний захід.

Було видно, що Власенко почуває себе досить спокійно. З ним було 5 захисників, які були дуже добре підготовлені. Цей запобіжний захід свідчить про те, що все ж таки захист був упевненіший, аніж сторона обвинувачення,

– пояснює медійник Василь Бідун.

Журналіст вважає, що нічний домашній арешт – це доволі м'який запобіжний захід.

Читайте також Спроба сховати кінці, – Гнап про роль Нацполіції в справі Власенка і Зернової корпорації

У суді ЗМІ були небажані

Бідун також зауважив, що йому було важко потрапити на судове засідання, адже складалося враження, що хтось намагався приховати час суду. Дивним було і "затишшя" від ЗМІ.

"Мене трохи здивувало, що не було активного інтересу з боку медіа. Чи вони просто не знали, чи можливо хтось намагався приховати час, коли суд відбуватиметься. Я дуже сильно постарався, щоб потрапити на це засідання", – розповів журналіст.

Журналіст Василь Бідун про спробу втечі Андрія Власенка: дивіться відео

Хто такий Андрій Власенко