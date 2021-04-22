Украинских рыбаков 20 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России в Черном море. Это в ФСБ аргументировали "незаконным выловом рыбы". Только через два дня украинцы вернулись в Очаков.

Детали инцидента рассказал 24 каналу спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он подчеркнул, что ФСБ задержала наших граждан далеко от побережья.

Ранее Российские пограничники задержали под Очаковом 2 украинских рыбаков, – СМИ

С документами у рыбаков было все в порядке

Это расстояние составляло более 50 морских миль в направлении Очакова. Несмотря на обвинения оккупантов в незаконном вылове рыбы, у украинских рыбаков с документами было все в порядке.

В море они выходили в соответствии с законодательством. Они имели все необходимые разрешительные документы – по выходу в море, по осуществлению промысла,

– подчеркнул Демченко.

В Госпогранслужбе отметили, что оккупанты продолжают систематически игнорировать нормы международного права. На этот раз они нарушили международное морское право.

Обратите внимание! Рыбаки вышли из порта Очакова 17 апреля. Они направлялись к сеткам, которые расставили раньше, чтобы собрать улов. Судно пришвартовалось, 2 рыбака сели в небольшой катер и отплыли за рыбой. Именно тогда и их задержали представители оккупантов.

В Крыму задержали парня, который якобы шпионил для Украины

Отметим, что недавно в оккупированном Крыму задержали парня. ФСБ вменяет юноше шпионаж в пользу украинских спецслужб. Молодой россиянин, которого уже отправили под стражу, якобы сливал представителям Киева данные о Черноморском флоте.