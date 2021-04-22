Задержанные ФСБ украинские рыбаки вернулись в Очаков, – Госпогранслужба
Украинских рыбаков 20 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России в Черном море. Это в ФСБ аргументировали "незаконным выловом рыбы". Только через два дня украинцы вернулись в Очаков.
Источник:24 канал
Детали инцидента рассказал 24 каналу спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он подчеркнул, что ФСБ задержала наших граждан далеко от побережья.
Ранее Российские пограничники задержали под Очаковом 2 украинских рыбаков, – СМИ
С документами у рыбаков было все в порядке
Это расстояние составляло более 50 морских миль в направлении Очакова. Несмотря на обвинения оккупантов в незаконном вылове рыбы, у украинских рыбаков с документами было все в порядке.
В море они выходили в соответствии с законодательством. Они имели все необходимые разрешительные документы – по выходу в море, по осуществлению промысла,
– подчеркнул Демченко.
В Госпогранслужбе отметили, что оккупанты продолжают систематически игнорировать нормы международного права. На этот раз они нарушили международное морское право.
В Крыму задержали парня, который якобы шпионил для Украины
Отметим, что недавно в оккупированном Крыму задержали парня. ФСБ вменяет юноше шпионаж в пользу украинских спецслужб. Молодой россиянин, которого уже отправили под стражу, якобы сливал представителям Киева данные о Черноморском флоте.
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