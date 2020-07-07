Украинские туристы, которые направлялись в Грецию на отдых, до сих пор находятся в полицейском отделе в аэропорту. Вскоре они должны были бы вернуться в Украину.

Украинцы третью ночь провели в изоляторе аэропорта Афин, сообщает "Европейская правда". Это место для нелегальных мигрантов, которое разделено отдельно на мужской и женский блоки.

Стоящее Путешествия в ЕС: что показал инцидент в Греции и как избежать подобных ситуаций

Сколько украинцев остаются задержанными в Греции

По состоянию на утро вторника, 7 июля, в изоляторе удерживают 16 украинцев, среди которых двое детей 8 и 9 лет. Всего же были задержаны 17 граждан Украины после прилета в Афины из Киева. Однако в понедельник, 6 июля для Анны Левкивской сделали исключение, ведь она студентка, которая направлялась транзитом во Францию на обучение.

Когда украинцы смогут вернуться домой

В Посольстве Украины в Греции сначала заявляли, что украинцы вернутся домой двумя рейсами 6 и 7 июля. Их должны были выполнить авиакомпании Wizz Air и Ryanair, которые и доставили туристов в Грецию. Однако впоследствии информацию обновили, указав, что рейсы будут выполнены 7 июля. Впрочем, точной информации, что этими рейсами таки отправят украинцев домой, пока нет.

В МИД Украины утверждали, что именно из-за ошибки авиакомпании украинцы смогли вылететь в Грецию. Поэтому именно перевозчики должны взять на себя расходы по их возвращению домой.

К теме Почему не пропустили украинцев в аэропорту Афин: история из первых уст

Почему украинцев не пустили в Грецию

Группа украинских туристов прибыла в Афины из Киева ночью 4 июля. После прилета их задержали в аэропорту. Причина в том, что ЕС не открыл проезд для граждан Украины после карантина. Поэтому украинцев не пустили в Грецию, хотя у них и были результаты анализов относительо COVID-19.