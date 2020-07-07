Українські туристи, які направлялися до Греції на відпочинок, досі перебувають у поліцейському відділку в аеропорті. Невдовзі вони б мали повернутися до України.

Українці третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін, повідомляє "Європейська правда". Це місце для нелегальних мігрантів, який розділений окремо на чоловічий та жіночий блоки.

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Скільки українців залишаються затриманими в Греції

Станом на ранок вівторка, 7 липня, в ізоляторі утримують 16 українців, серед яких двоє дітей 8 та 9 років. Загалом же було затримано 17 громадян України після прильоту в Афіни з Києва. Однак в понеділок, 6 липня, для Анни Левківської зробили виняток, адже вона студентка, яка прямувала транзитом до Франції на навчання.

Коли українці зможу повернутися додому

У Посольстві України в Греції спочатку заявляли, що українці повернуться додому двома рейсами 6 та 7 липня. Їх мали виконати авіакомпанії Wizz Air та Ryanair, які і доставили туристів до Греції. Однак згодом інформацію оновили, вказавши, що рейси будуть виконані 7 липня. Втім, точної інформації, що цими рейсами таки відправлять українців додому, поки немає.

В МЗС України запевняли, що саме через помилку авіакомпанії українці змогли вилетіти до Греції. Відтак саме перевізники мають взяти на себе витрати щодо їх повернення додому.

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Чому українців не пустили до Греції

Група українських туристів прибула до Афін з Києва вночі 4 липня. Після прильоту їх затримали в аеропорті. Причина в тому, що ЄС не відкрив проїзд для громадян України після карантину. Відтак українців не пустили до Греції, хоча в них і були результати аналізів щодо COVID-19