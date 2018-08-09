Задержанных в Беларуси журналистов отпустили

Следственный комитет Беларуси освободил всех журналистов, которых задержали по делу о несанкционированном доступе к информационной ленте государственного агентства "БелТА".

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

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Правоохранители утверждают, что сотрудница портала TUT.by Марина Золотова призналась, что с ее ведома другие журналисты издания незаконно пользовались платной подпиской "БелТА". И что это подтверждается показаниями свидетелей, которые фигурируют в деле.

"Учитывая активное содействие расследованию, следователь принял решение о неприменении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Марины Золотовой", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что после проведения процессуальных действий следователи освободили Анну Калтыгину, Галину Уласик, Анну Ермачонок и "других лиц", которые фигурируют в деле.