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Задержанных в Беларуси журналистов отпустили

15 Читати новину українською
Следственный комитет Беларуси
Следственный комитет Беларуси / detector.media

Следственный комитет Беларуси освободил всех журналистов, которых задержали по делу о несанкционированном доступе к информационной ленте государственного агентства "БелТА".

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

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Правоохранители утверждают, что сотрудница портала TUT.by Марина Золотова призналась, что с ее ведома другие журналисты издания незаконно пользовались платной подпиской "БелТА". И что это подтверждается показаниями свидетелей, которые фигурируют в деле.

"Учитывая активное содействие расследованию, следователь принял решение о неприменении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Марины Золотовой", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что после проведения процессуальных действий следователи освободили Анну Калтыгину, Галину Уласик, Анну Ермачонок и "других лиц", которые фигурируют в деле.

Теги: журналисты СМИ Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
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