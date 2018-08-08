Массовый рейд на сотрудников СМИ в Беларуси: хроника событий

В Беларуси уже второй день обыскивают офисы независимых новостных изданий. Следователи массово задерживают и увозят на допросы журналистов.

Накануне утром сотрудники изданий TUT.BY и "БелаПАН", как обычно, пришли на работу. Но попасть внутрь не смогли, так как здание окружили правоохранители. Обыскивали этажи, изымали документы и не давали работникам войти в свои офисы.

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"Перекрыли доступ к двум этажам, где располагается редакция. Сотрудники не имеют доступа к своим рабочим местам, у кого есть возможность – работают из дома", – сообщил основатель TUT.BY Юрий Зиссер.

Уже вскоре белорусские СМИ начали распространять видео, на котором видно, как люди в штатском выносят из здания чемоданы и вместе с ними едут в неизвестном направлении.

Видео, как из офиса TUT.BY выносят технику

Приехали следователи и домой к как минимум пяти сотрудникам изданий. После обысков в их домах журналистов увезли на допросы. Всего задержали восемь человек. Среди них – главный редактор TUT.BY Марина Золотова, Анна Калтигина и Анна Ермачонок, редакторы Ульяна Бобоед и Галина Уласик, а также корреспондент Дмитрий Бобрик.

Мне сказали: "Добрый день. Валерия Уласик? Вашу маму задержали, статья 349 УК РБ. Она находится сейчас в центральном аппарате Следственного комитета. Потом будет на трое суток переведена на Окрестина,

– рассказала дочь Галины Уласик.

А пока правоохранители обыскивали офис и дома журналистов, в Следственном комитете, наконец, объяснили, в чем дело. Все якобы из-за несанкционированного доступа к информации государственного агентства "БелТА". Именно государственное СМИ обратилось с заявлением в полицию. Мол, журналисты изданий TUT.BY и "БелаПАН" заходили на сайт с чужих аккаунтов, чтобы не платить за информацию. Поэтому подписчики не могли зайти на страницу государственного агенства.

Понятно, что при оборотах TUT.BY экономить на подписке было бы смешно,

– прокомментировал Зиссер.

Троих задержанных освободили из-под стражи еще до наступления вечера. И хотя обыск в центральном офисе редакции TUT.BY уже завершили, 8 августа силовики наведались в другие издания. Отвезли на допрос работников редакции Realt.by, а также приехали к дому одного из корреспондентов русской редакции Deutsche Welle.

Сами же журналисты усматривают в деле политический подтекст. И убеждены, что действия правоохранителей связаны с предстоящими выборами в Беларуси. Мол, так власть пытается уничтожить независимые СМИ и зачистить информационное пространство.