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Масовий рейд на співробітників ЗМІ у Білорусі: хроніка подій

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У Білорусі вже другий день обшукують офіси незалежних новинних видань. Слідчі масово затримують та відвозять на допити журналістів.

Напередодні вранці працівники видань TUT.BY та "БелаПАН", як зазвичай, прийшли на роботу. Та потрапити всередину не змогли, адже будівлю оточили правоохоронці. Обшукували поверхи, вилучали документи та не давали працівникам увійти до своїх офісів.

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"Перекрили доступ до двох поверхів, де розташовується редакція. Співробітники не мають доступу до своїх робочих місць, у кого є можливість – працюють з дому", – повідомив засновник TUT.BY Юрій Зіссер.

Вже невдовзі білоруські ЗМІ почали поширювати відео, на якому видно, як люди у цивільному виносять із будівлі валізи та разом із ними їдуть у невідомому напрямку.

Відео, як з офісу TUT.BY, виносять техніку

Завітали слідчі і додому до як мінімум п'яти працівників видань. Після обшуків у їхніх домівках журналістів відвезли на допити. Всього затримали вісьмох осіб. Серед них – головна редакторка TUT.BY Марина Золотова, Анна Калтигіна та Анна Єрмачонок, редакторки Уляна Бобоєд та Галина Уласік, а також кореспондент Дмитро Бобрик.

Мені сказали: "Доброго дня. Валерія Уласик? Вашу маму затримали, 349 стаття КК РБ. Вона перебуває наразі в центральному апараті Слідчого комітету. Потім буде на три доби переведена на Окрестіна,
– розповіла донька Галини Уласік. 

А поки правоохоронці обшукували офіс та домівки журналістів, у Слідчому комітеті нарешті пояснили, у чому справа. Все нібито через несанкціонований доступ до інформації державного агентства "БелТА". Саме державне ЗМІ звернулося з заявою до поліції. Мовляв, журналісти видань TUT.BY та "БелаПАН" заходили на сайт з чужих акаунтів, аби не платити за інформацію. Через це передплатники не могли зайти на сторінку державного агенства.

Зрозуміло, що при оборотах TUT.BY економити на підписці було б смішно,
– прокоментував Зіссер. 

Трьох затриманих звільнили з-під варти ще до настання вечора. І хоч обшук у центральному офісі редакції TUT.BY уже завершили, 8 серпня силовики навідалися в інші видання. Відвезли на допит працівників редакції Realt.by , а також приїхали до будинку одного з кореспондентів російської редакції Deutsche Welle.

Самі ж журналісти вбачають у справі політичний підтекст. І переконані, що дії правоохоронців пов'язані з майбутніми виборами у Білорусі. Мовляв, так влада намагається знищити незалежні ЗМІ і зачистити інформаційний простір. 

хроніка затримання журналістів у Білорусі
Теги: журналісти ЗМІ Новини Білорусі арешт
Джерело: 24 канал
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