Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008

За те дни, что российская армия проводила операцию по принуждению к миру Грузии, по какому-то недоразумению бомбя ее территорию вне зоны конфликта, украинская пресса была предельно лояльна.

Только сухое освещение событий. Только сдержанное отрицание нападок. Кто угодно мог высказываться резко, но пресса вела себя как подобает цивилизованным СМИ.

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Я был приятно удивлен. Не было перекосов, поверьте. Теперь, крепко держитесь за стул. Прямая цитата.

Предупреждение в сети IСQ: США руками украинцев и прибалтов готовят провокации в Грузии?

Пользователям тбилисской сети ICQ поступают предупреждения о том, что в городах центральной и западной Грузии "США руками украинцев и прибалтов готовят грандиозную провокацию". ИА REGNUM приводит текст сообщения полностью:

"В Западной Грузии, в Кутаиси, сформированы отряды бандеровцев с Западной Украины и прибалтийских националистов, которые переоделись в российскую форму и получили российское оружие. Многие города Западной Грузии сейчас оставлены грузинскими войсками и полицией, а Россия не хочет начинать оккупацию собственно Грузии, поэтому там полное безвластие, население предоставлено самому себе и находится без защиты. По информации военных журналистов, США руками украинцев и прибалтов готовят грандиозную провокацию – массовые зверства среди местного населения под видом российских военных.

Все они, разумеется, говорят по-русски и белые, так что грузинское население не отличит их от русских. С этими европейскими "господами" видео- и фотоаппаратура для задокументирования "русских" зверств. Провокации возможны в самое ближайшее время!

Сейчас вся Грузия отключена от домена .ру и через вконтакте.ру оповестить большое число грузин невозможно – их тут просто нет. Грузины! Если у вас есть родня или друзья в Западной или Центральной Грузии, в городах оставленных грузинской армией – пусть вывозят немедленно женщин, детей, стариков, желательно в Тбилиси, там провокации вряд ли будут, там грузинская армия. Мужчины пусть создают народные дружины для самообороны. В случае провокации, пусть берут нацистских выродков в плен живьем.

Грузины! Русские вам не враги! В России все разделяют грузинский народ и "грузинское" – то есть американское – оккупационное правительство! Никто в России не желает страданий братскому грузинскому народу! Российская армия никогда не пойдёт на зверства среди мирного населения!

Злейшие враги России и русского народа – прибалтийские и западно-украинские националисты, идейные наследники СС "Галичина", "лесных братьев" и "латышских стрелков" не остановятся ни перед чем, чтобы выставить русских убийцами и варварами! Распространять срочно! Каждый час на счету!"

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неделю до нападения Грузии, в зону грузино-осетинского конфликта была отправлена группа украинского спецназа. Некоторые украинские политологи сегодня задавались вопросом, случайно ли произошло это совпадение. В частности, политолог, директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов заявил, "украинские граждане поставлены под удар".

Ведь мы понимаем прекрасно, что если вооруженные люди находятся в эпицентре вооруженных столкновений, они вольно или невольно могут стать участниками боевых действий. А это уже будет прямое участие Украины в вооруженном конфликте на Кавказе, – подчеркнул эксперт.

Примечательно, что о судьбе украинских спецназовцев до сих пор нет точной информации.

Что тут можно сказать? Ничего. Это даже не подлость. Геббельс отдыхает, дорогие мои российские СМИ.

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