Британский политик призвал провести уголовное расследование касаемо российского вмешательства

Депутат Палаты общин, консерватор Дэмиан Коллинз заявил, что Великобритании необходимо провести уголовное расследование вроде расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, чтобы установить масштаб вмешательства России в демократические процессы в стране.

Об этом информирует The Times.

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Думаю, нам действительно нужен британский Мюллер. Во время этого расследования мы действуем на пределе наших полномочий. Мы сделали нечто, чего никогда ранее не делал ни один специальный комитет (то есть временный парламентский комитет – "24"), но у нас нет полномочий, которые есть у правоохранительных органов. У нас нет полномочий Мюллера, чтобы требовать ознакомления с банковскими документами, конфиденциальными бумагами и другими вещами,

– пояснил британский парламентарий.

Как отмечает издание, две недели назад парламентское расследование ложных новостей, которым руководит Коллинз (глава комитета по делам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта), пришло к выводу, что "российские кампании дезинформации – это активная угроза для демократии", а также заострило внимание на связях между Москвой и Арроном Бэнксом, основателем кампании Leave.EU и "спонсором Brexit".

Так, в Великобритании расследованием предполагаемых нарушений во время голосования относительно выхода Британии из ЕС занимаются депутаты, Избирательная комиссия и Управление комиссара по делам информации (ICO), однако по мнению Коллинза, этим стоит заняться британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью.

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