Британський політик закликав провести кримінальне розслідування щодо російського втручання

Депутат Палати громад, консерватор Деміан Коллінз заявив, що Великобританії необхідно провести кримінальне розслідування на кшталт розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, щоб встановити масштаб втручання Росії в демократичні процеси у країні.

Про це інформує The Times.

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Думаю, нам справді потрібен британський Мюллер. Під час цього розслідування ми діємо на межі наших повноважень. Ми зробили дещо, чого ніколи раніше не робив жоден спеціальний комітет (тобто тимчасовий парламентський комітет – "24"), але у нас немає повноважень, які є у правоохоронних органів. У нас немає повноважень, які має Мюллер, щоб вимагати ознайомлення з банківськими документами, конфіденційними паперами та іншими речами,

– пояснив британський парламентар.

Як зазначає видання, два тижні тому парламентське розслідування щодо неправдивих новин, яким керує Коллінз (голова комітету у справах цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту), прийшло до висновку, що "російські кампанії дезінформації – це активна загроза для демократії", а також загострило увагу на зв'язках між Москвою та Арроном Бенксом, засновником кампанії Leave.EU та "спонсором Brexit".

Так, у Великобританії розслідуванням передбачуваних порушень під час голосування щодо виходу Британії з ЄС ведуть депутати, Виборча комісія та Управління комісара у справах інформації (ICO), однак на думку Коллінза, цим варто зайнятися британському Національному агентству боротьби зі злочинністю.

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