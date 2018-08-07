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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Британський політик закликав провести кримінальне розслідування щодо російського втручання

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Деміан Коллінз
Деміан Коллінз / Sky News

Депутат Палати громад, консерватор Деміан Коллінз заявив, що Великобританії необхідно провести кримінальне розслідування на кшталт розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера, щоб встановити масштаб втручання Росії в демократичні процеси у країні.

Про це інформує The Times.

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Думаю, нам справді потрібен британський Мюллер. Під час цього розслідування ми діємо на межі наших повноважень. Ми зробили дещо, чого ніколи раніше не робив жоден спеціальний комітет (тобто тимчасовий парламентський комітет – "24"), але у нас немає повноважень, які є у правоохоронних органів. У нас немає повноважень, які має Мюллер, щоб вимагати ознайомлення з банківськими документами, конфіденційними паперами та іншими речами, 
– пояснив британський парламентар.

Як зазначає видання, два тижні тому парламентське розслідування щодо неправдивих новин, яким керує Коллінз (голова комітету у справах цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту), прийшло до висновку, що "російські кампанії дезінформації – це активна загроза для демократії", а також загострило увагу на зв'язках між Москвою та Арроном Бенксом, засновником кампанії Leave.EU та "спонсором Brexit".

Так, у Великобританії розслідуванням передбачуваних порушень під час голосування щодо виходу Британії з ЄС ведуть депутати, Виборча комісія та Управління комісара у справах інформації (ICO), однак на думку Коллінза, цим варто зайнятися британському Національному агентству боротьби зі злочинністю.

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Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Російська пропаганда Brexit Великобританія
Джерело: 24 Канал
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