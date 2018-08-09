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Затриманих журналістів у Білорусі відпустили

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Слідчий комітету Білорусі
Слідчий комітету Білорусі / detector.media

Слідчий комітет Білорусі звільнив усіх журналістів, яких затримали у справі про несанкціонований доступ до інформаційної стрічки державного агентства "БелТА".

Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Білорусі.

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Правоохоронці стверджують, що співробітниця порталу TUT.by Марина Золотова зізналася, що з її відома інші журналісти видання незаконно користувалися платною підпискою "БелТА". І що це підтверджується показами свідків, які фігурують у справі.

"Враховуючи активне сприяння розслідуванню, слідчий ухвалив рішення о незастосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Марини Золотової", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що після проведення процесуальних дій слідчі звільнили Ганну Калтигіну, Галину Уласік, Ганну Єрмачонок та "інших осіб", які фігурують у справі.

Теги: Новини Білорусі журналісти ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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