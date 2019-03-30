Задержанных в Крыму крымских татар вывезли в Россию: родные собирают помощь – видео

Задержанных в Крыму крымских татар вывезли в Россию, об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов. По его словам, вероятно, задержанных повезли в Ростов-на-Дону. Сейчас 23 задержанных распределяют в СИЗО.

Захватили и вывезли в Россию – такие последствия самых масштабных обысков со времени аннексии Крыма, с которыми ФСБ ворвалась домой к крымских татарам. Сейчас 23 задержанных распределяют в СИЗО.

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По нашей информации, их всех вывезли в Ростов-на-Дону. Они все размещены в следственные изоляторы,

– отметил адвокат Эдем Сеитаблаев.

Их распределят в пять СИЗО Ростовской области. Три следственных изолятора расположены в Ростове-на-Дону, два – в пригороде. Родственники и родные уже готовят задержанным волонтерскую помощь.

"Уже есть у нас определенные люди, кто это сделает. Однако, нам сначала нужно знать, кого куда распределили", – сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

Что известно о самых масштабных обысках у крымских татар?

• Самые масштабные обыски у крымских татар с момента аннексии полуострова состоялись в эту среду. К 25 семьям с самого утра ворвались сотрудники ФСБ и перевернули все в помещениях.



Задержание крымских татар

• Силовики перекрыли целый квартал вокруг дома активиста в микрорайоне Каменка и не пускали домой даже местных жителей – соседей. Не пускали к подзащитным даже адвокатов. "Вы с ума сошли? 7 утра, я гуляю с собакой, с каким я должен быть паспортом?", – обратился к силовикам житель, которого не пускали домой.



Силовики не пускают жителя Каменки и советуют пойти другой стороной домой



Силовики врывались в дома крымских татар утром



После себя они оставляли беспорядок



Они перекрывали улицы и проходы для других жителей

* С обысками приходили к активистам "Хизб ут-Тахрир". В России эту организацию считают экстремистской. 29 марта задержали еще одного активиста. "Жена его подала заявление о хищении, и до сих пор неизвестно, где он находится", – подчеркнул адвокат Эдем Сеитаблаев.

• За такими подозрениями ранее задержали 70 татар и сфальсифицировали десятки дел, которые рассматривают российские суды еще с 2014 года. Всех обвиняют в экстремизме, хотя, на самом деле, эти атаки – борьба с крымскими татарами, которые не признают аннексию полуострова. Это 30 марта еще раз подчеркнули в ЕС.

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* В Европейской службе внешних связей говорят, что задержание и обыски в Крыму являются атакой на активистов.