Задержанным на взятке в 1,7 млн является протеже первого зама главы КГГА Кулебы Бойправ, – СМИ

Государственное бюро расследований раскрыло масштабную схему хищения средств, выделяемых Киевской городской государственной администрацией для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"При получении части средств - почти 1,7 млн грн, задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также посредник, обеспечивавший реализацию преступной схемы", – говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала "Киев Власть", среди задержанных - помощник замначальника управления капитальных вложений "Киевзеленбуда" Владимира Ляховича Тарас Бойправ.

"Знали в КГГА, на что перечисляют деньги? Определенно да. И наверняка даже свой процент получали... Пока ГБР не "прикрыло лавочку", – говорится в сообщении канала.

Также в СМИ сообщается, что Бойправ до 2018 года был руководителем и соучредителем фирмы Евротехнологии Групп, которая с 2019 года начала выигрывать тендеры "Киевзеленстроя". Как раз в то время в руководстве КГГА появился ставленник главы Офиса президента Алексей Кулеба.

Бойправа называют "человеком Кулебы", который был отправлен в "Киевзеленбуд" для того, чтобы курировать схемы по распилу бюджетных средств столицы.

Напомним, в ноябре 2019 года, Алексей Кулеба был назначен директором Департамента по благоустройству КГГА. По данным СМИ, тогда назначение человека с нулевым стажем госслужбы на должность директора столичного департамента у многих вызвало недоумение. Кроме того, говорят, именно Алексея Кулебу 19 июля 2019 года задержала при передаче взятки в сумме 650 тысяч гривен советнику председателя Дарницкой РГА. Об этом задержании столичная прокуратура сообщила 20 июля 2019 года.

В декабре 2019 года у себя в Facebook столичный предприниматель Сергей Еременок со ссылкой на источники писал, что на тот момент советник президента Андрей Ермак доплачивает директору Департамента благоустройства КГГА Алексею Кулебе около 10 тыс. долл. в месяц и по 5 тыс. долл. его команде.

В декабре 2020 года Алексей Кулеба занял должность первого заместителя главы Киевской горгосадминистрации.

По данным СМИ, сегодня он курирует схемы по распилу столичного бюджета.