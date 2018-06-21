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Задержанным в Словакии украинцем оказался экс-член "Правого сектора" из Закарпатья

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Владимир Гласснер был задержан в Словакии
Владимир Гласснер был задержан в Словакии / Фото из открытых источников

Украинцем, которого задержали по запросу Интерпола в Словакии, оказался бывший член ДУК "Правый сектор" Владимир Гласснер (позывной "Глок"). В свое времени Гласснер был начальником штаба первого (закарпатского) запасного батальона ДУК.

Об этом сообщает  LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее 24 канал сообщил, что в словацком Кошице был задержан подозреваемый в терроризме украинец, который находился в международном розыске. Словацкие правоохранители сообщили, что задержанный украинец подозревается в совершении ряда серьезных преступлений.

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По информации издания, с 31 мая 2016 года Гласснер находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Его обвиняют в нанесении умышленного легкого телесного повреждения, угрозе убийством, теракте, бандитизме.

Гласнер
Гласнер находился в розыске

Добавим, что первый запасной батальон ДУК "Правый сектор" был создан 22 июля 2014 года в Ужгороде на базе действующего подразделения силового блока "Правого сектора" в Закарпатской области.

Гласснер вошел в структуру закарпатского "Правого сектора" уже после победы ужгородского Майдана. До этого в революционной или патриотической деятельности мужчина замечен не был.

После того, как Гласснер вошел в руководство "ПС" Закарпатья, в адрес организации стали раздаваться обвинения, что она работает на заказ и использует партийный бренд для налаживания контрабандистской деятельности под "крышей" силовиков.

Гласнера освободили от обязанностей начальника штаба батальона ДУК в марте 2015 года.

Гласнер
Гласснера освободили от обязанностей начальника штаба батальйона ДУК

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Закарпатья Правый сектор Словакия
Источник: 24 Канал
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