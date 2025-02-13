Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Службу Безопасности Украины. Военная контрразведка СБУ и Национальная полиция Украины продолжают борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, предотвратив ряд попыток их продажи в разных регионах страны.

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Противодействие незаконному обороту оружия

В результате комплексных мероприятий были задержаны 17 человек, которые пытались сбывать криминалитету "трофейное" оружие, добытое на местах бывших боев.

Среди изъятых средств поражения – российские автоматы АК-12, боевые гранаты, противотанковые мины, взрывчатка и огнеметы.

Запорожье

Задержан рецидивист, который после отбывания наказания пытался подпольно продать более 11 килограммов тротила и огнемет "Шмель". Он планировал передать оружие преступным группировкам, действовавшим в регионе.

Буковина

Нейтрализована преступная группировка, которая занималась переправкой оружия из бывших фронтовых территорий. Участники группировки искали клиентов для дальнейшего сбыта, в частности два контрактника, которые нелегально переправляли оружие в западный регион.

Волынь

"На горячем" задержан 35-летний местный житель, который пытался продать автомат Калашникова. Злоумышленник прикрывал свою деятельность волонтерской работой, чтобы беспрепятственно перевозить оружие с прифронтовых территорий.

Черниговская область

Подозрение получил контрактник местной воинской части, который хранил "трофейное" оружие в стене собственного дома для дальнейшей продажи.

Хмельницкая область, Львовская и Ивано-Франковская области

Задержаны еще четыре местных дельцов, которые торговали боевыми гранатами, противотанковыми минами и патронами к стрелковому оружию.

Киевская область

Задержан еще один военный контрактник, который искал покупателей для крупнокалиберного пулемета и ручного гранатомета.

Харьковская область

СБУ разоблачила и задержала еще семерых подпольных торговцев оружием, у которых изъят арсенал российских автоматов и боевых гранат.

Торговля "трофейным" оружием / Фото: СБУ

Все задержанные дельцы сейчас обвиняются за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следователи и правоохранители сообщили о подозрении каждому из фигурантов дела, которым грозит до 7 лет лишения свободы.

