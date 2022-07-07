Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.

Важно Генерал США предположил, когда в России закончатся люди и амуниция для войны против Украины

Как по обеспечению амуницией

Маляр прокомментировала сообщение о том, что одни бойцы снабжены всем необходимым на 100%, тогда как другие вынуждены собирать на амуницию самостоятельно. В этом контексте заместитель министра обороны призвала разбирать каждый конкретный случай в отдельности.

Иногда бывает полное непонимание того, где находится воинская часть и подразделение (бойцы которого не обеспечены амуницией – 24 канал). Оружие и амуниция нужно на переднем крае. Если военная часть находится в другом месте, то сами командиры решают вопросы с вооружением и амуницией,

– добавила Маляр.

По ее словам, в феврале, когда Россия начала полномасштабное вторжение, действительно существовала потребность в амуниции. Благодаря волонтерам и государству эта потребность частично удовлетворена.

"Сегодня существуют определенные сложности. Ведь у нас есть сотни тысяч мобилизованных. Это огромная потребность даже для западных производителей. Это большие объемы, которые невозможно удовлетворить только одной поставкой", – рассказала она.

К тому же, Украина не может накапливать все в одном месте, ведь враг может попасть по составам.

Как мир помогает Украине

Весь мир помогает Украине сражаться с врагом. Кто-то помогает нашим беженцам, кто спасает нашу экономику, а ряд стран обеспечивает наших военных оружием и техникой.

По данным Kiel Institute, отследившим сумму военной помощи в период с 24 февраля по 1 июля, безоговорочным лидером являются Соединенные Штаты Америки. Они пообещали Украине 23,78 млрд евро. Большинство этой помощи поступят деньгами, в то же время США предоставит собственное оружие на сумму 6,37 миллиарда евро.

В Европе наибольшую военную помощь Украине пообещала Великобритания – 3,77 миллиарда евро и Польша – 1,8 миллиарда евро. Кстати, общая помощь Польше уже составила более 0,5% ВВП. ЕС как организация пообещала Украине 2 миллиарда евро военной помощи.

Следует отметить и некоторые неевропейские государства. Канада пообещала военную помощь в сумме 919 миллионов евро, Австралия – более 185 миллионов евро, а Новая Зеландия – более 13,8 миллиона.