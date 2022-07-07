Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо Генерал США припустив, коли в росії закінчаться люди та амуніція для війни проти України

Як щодо забезпечення амуніцією

Маляр прокоментувала повідомлення про те, що одні бійці забезпечені всім необхідним на 100%, тоді як інші змушені збирати на амуніцію самостійно. У цьому контексті заступниця міністра оборони закликала розбирати кожен конкретний випадок окремо.

Інколи буває повне нерозуміння того, де розташована військова частина і підрозділ (бійці якого не забезпечені амуніцією – 24 канал). Зброя і амуніція потрібна на передньому краю. Якщо військова частина розташована в іншому місці, то самі командири розв'язують питання з озброєнням та амуніцією,

– додала Маляр.

За її словами, у лютому, коли росія почала повномасштабне вторгнення, дійсно існувала потреба в амуніції. Завдяки волонтерам та державі ця потреба частково задоволена.

"Сьогодні існують певні складнощі. Адже ми маємо сотні тисяч мобілізованих. Це величезна потреба навіть для західних виробників. Це великі обсяги, які неможливо задовільнити лише однією поставкою", – розповіла вона.

До того ж Україна не може накопичувати все в одному місці, адже ворог може поцілити по складах.

Як світ допомагає Україні

Увесь світ допомагає Україні боротися з ворогом. Хтось допомагає нашим біженцям, хтось рятує нашу економіку, а низка країн забезпечує наших військових зброєю та технікою.

За даними Kiel Institute, який відслідкував суму військової допомоги у період з 24 лютого по 1 липня, беззаперечним лідером є Сполучені Штати Америки. Вони пообіцяли Україні 23,78 мільярда євро. Більшість цієї допомоги надійде грошима, водночас США надасть власну зброю на суму 6,37 мільярда євро.

У Європі найбільшу військову допомогу Україні пообіцяла Велика Британія – на 3,77 мільярда євро та Польща – 1,8 мільярда євро. До речі, загальна допомога Польщі вже склала понад 0,5% її ВВП. ЄС як організація пообіцяла Україні 2 мільярди євро військової допомоги.

Слід відзначити й деякі неєвропейські держави. Канада пообіцяла військову допомогу в сумі 919 мільйонів євро, Австралія – понад 185 мільйонів євро, а Нова Зеландія – понад 13,8 мільйона.