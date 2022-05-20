По его словам, Министерство обороны России продемонстрировало себя в виде коррумпированного института. Сами же солдаты – убийцы, использующие оружие против гражданских объектов.

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Бен Годжес вспомнил, что Путин дал почетные гвардейские звания бригаде, причастной к ужасным гражданским убийствам в Буче.

Я не думаю, что им есть что праздновать. Понятно, что они захватили территорию, наносят огромный ущерб экономике Украины, блокируют экспорт зерна,

– вспомнил Бен Годжес.

"Впереди еще много вызовов, но ничего из этого нельзя назвать победой для России, учитывая какие цели ставил Кремль перед собой", - добавил Годжес.

По его мнению, Россия не может продолжать делать то, что она делает – бесконечно. По словам Годжеса, кульминация наступит где-то в конце лета, когда у них закончатся люди, амуниция и воля к борьбе.

Последние новости о войне России с Украиной

Россия утверждает, что украинская авиация была уничтожена еще в начале полномасштабной войны. Но все мы знаем, что такое русская пропаганда. Видео профессиональной работы летчиков опубликовал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко в своем фейсбуке.

Российские военные изо всех сил пытаются мобилизовать мужчин на Донбассе. Для этого они решили даже прибегать к радикальным мерам – имитировать пожары.

На фоне российской агрессии против Украины происходит расширение НАТО, в которое хотят вступить Швеция и Финляндия. Присоединиться к Альянсу стремится и Украина, которая может это сделать сразу после войны. Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины с невероятной скоростью атаковали позицию вражеских противотанкистов ракетами украинского ПТРК.

Россия ощущает значительный недобор специалистов в армии. Пока там не планируют вводить открытую мобилизацию. Но внести изменения в законы, чтобы иметь возможность заключать контракты и со старшими людьми.

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