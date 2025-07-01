Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализницю.

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Поезда на запад Украины задерживаются

На Ровенщине произошел сход пустых вагонов грузового поезда. Из-за этого движение ряда пассажирских поездов карпатского направления задерживается.

Как сообщили в УЗ, поезда изменят движение:

Поезд №80 Львов – Днепр и №64 Львов – Харьков будут курсировать объездным маршрутом через Тернополь с опозданием от 2 часов .

. Пассажиров со станций Дубно, Броды, Шепетовка, Славута будет обслуживать №744 Интерсити Львов – Киев.

Интерсити первым проедет поврежденным участком после частичного восстановления в течение ближайших двух часов.

В Укрзализнице просят сообщить проводника или стюарда, если у пассажиров запланирована пересадка на другие поезда Укрзализници. Диспетчеры помогут скоординировать стыковки

Восстановительные работы продолжаются с привлечением всей необходимой техники и специалистов. Детали аварии не указываются.

К слову, в мае Укрзализниця приостановила движение поездов на участке Ясиня – Вороненко из-за провала грунта. Тогда ремонт мог длиться несколько суток.