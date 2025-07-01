Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Поїзди на захід України затримуються

На Рівненщині стався схід порожніх вагонів вантажного поїзда. Через це рух низки пасажирських поїздів карпатського напрямку затримується.

Як повідомили в УЗ, поїзди змінять рух:

Поїзд №80 Львів – Дніпро та №64 Львів – Харків курсуватимуть об'їзним маршрутом через Тернопіль із запізненням від 2 годин .

. Пасажирів із станцій Дубно, Броди, Шепетівка, Славута обслуговуватиме №744 Інтерсіті Львів – Київ.

Інтерсіті першим проїде пошкодженою ділянкою після часткового відновлення протягом найближчих двох годин.

В Укрзалізниці просять повідомити провідника або стюарда, якщо у пасажирів запланована пересадка на інші поїзди. Диспетчери допоможуть скоординувати стикування

Відновлювальні роботи тривають із залученням усієї необхідної техніки та спеціалістів. Деталі аварії не зазначаються.

До слова, у травні Укрзалізниця призупинила рух потягів на ділянці Ясіня – Вороненко через провал ґрунту. Тоді ремонт міг тривати кілька діб.