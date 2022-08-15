Поезда задерживаются из-за плохой погоды и обесточивания железной дороги. Укрзализныця уже извинилась перед клиентами за неудобства.

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Просим прощения у пассажиров и делаем все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика,

– отметили в компании.

Какие поезда задерживаются 15 августа

Поезд №2 сообщением Ивано-Франковск – Харьков задерживается на 1 час 50 минут;

задерживается на 1 час 50 минут; поезд №259 Ивано-Франковск – Сумы задерживается на 1 час 30 минут;

задерживается на 1 час 30 минут; поезд №732 Киев – Запорожье опаздывает на 2 часа 11 минут;

опаздывает на 2 часа 11 минут; поезд №715 Киев – Перемышль – на 35 минут;

– на 35 минут; поезд №701 Киев – Винница – на 1 час 33 минут;

– на 1 час 33 минут; поезд №722 Киев – Харьков – на 47 минут;

– на 47 минут; поезд №36 Одесса – Перемышль – на 1 час 9 минут.

Также задержки в движении пригородных поездов фастовского направления. В то же время, на график движения кольцевой электрички ситуация не влияет.

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Напомним, что в конце июня поезда из Запорожья в Перемышль и Львов задерживались из-за ракетных обстрелов Днепра. Тогда российские оккупанты повредили железную дорогу, из-за чего и возникла задержка в движении поездов. Из Днепра 2 пассажирских поезда отправились более чем на 2 часа позже графика.