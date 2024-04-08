О важности предоставления помощи от США 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что те страны, которые территориально ближе к странам-агрессорам лучше понимают всю сложность ситуации.

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Задержка помощи

Любая задержка поставок оружия, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, ограничивает планирование или подготовку операций по всей линии фронта. Недостаток боекомплекта заставляет командование распределять имеющийся ресурс по подразделениям и учитывать часть перевода в резерв, вместо использования на случай непредвиденных обстоятельств.

Если бы американцы свои внутренние политические разногласия решили и пошла бы поставка оружия, мы бы смогли им насытить наши войска, увеличить количество запаса боекомплекта,

– отметил Тимочко.

Такое увеличение запаса оружия даст возможность расширить спектр поражения вражеских сил и проведения военных операций на конкретных направлениях.

Важно! Председатель разведки Палаты представителей США Майк Тернер ожидает, что спикер Майк Джонсон вынесет вопрос о помощи Украине на рассмотрение уже 9 апреля. Также он ожидает, что подавляющее большинство Конгресса одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на внутренние разногласия.

Поскольку украинские войска, несмотря на все проблемы, уничтожили очень большое количество вражеской бронетехники, россияне, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, пытаются на одну единицу бронетехники "насадить" максимальное количество пехоты для прорыва нашей линии обороны, чтобы "высыпать" там пехоту. Они пренебрегают всеми правилами безопасности, сажая на технику фантастическое количество людей.

Для них (россиян – 24 Канал) стоит задача – любым способом зайти на наши позиции и закрепиться там, не учитывая потери,

– отметил Тимочко.

Понятно, что достаточное количество боекомплекта помогло бы минимизировать такие риски. ВСУ могли бы уничтожить вражескую бронетехнику на подъезде, а еще лучше – уничтожать ее дальнобойным оружием в пунктах их постоянного пребывания, или на местах, когда они только разворачиваются в боевые порядки.

Важное осознание союзников

Те страны, которые расположены территориально ближе к странам-агрессорам, помогают Украине даже в ущерб своему бюджету. Они понимают, что если проиграет Украина, то диктаторы не остановятся. С другой стороны, те страны, что территориально далеки от них, считают, что они могут влиять на ход политики через внутренние политические дебаты. Однако они теряют доверие к себе и силу на политической арене.

"Южная Корея выделила Украине 2,5 миллиарда долларов на помощь в краткосрочной перспективе при том, что имеют рядом такого соседа, как Северная Корея", – добавил Тимочко.

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