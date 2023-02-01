Потребители платят только за электроэнергию, которую использовали. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

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Если человек не потребляет свет, то и не платит

Для того чтобы не было начислений за электроэнергию, которой не пользовались, следует передавать показатели счетчика. Если потребитель не уведомляет о них, то сеть автоматически начислит среднюю сумму на основе потреблений за предыдущий месяц или год.

При этом переживать не стоит, объясняет гендиректор YASNO. Если человек, не использовавший электроэнергию, все же передаст показатели счетчика через некоторое время, то произойдет автоматический перерасчет и ничего платить не потребуется.

Сергей Коваленко добавил, что никаких санкционных действий в условиях военного положения не предпринимают. То есть, свет за неуплату долгов отключать не будут.

Впрочем, отметим, что у компании просят потребителей не игнорировать платежки и оплачивать своевременно, ведь задолженность перед поставщиком электроэнергии тормозит возобновление энергосистемы Украины. В то же время, гендиректор YASNO добавил, что украинцы пока неплохо с этим справляются.

Уровень оплат рос каждый месяц и я за это благодарен каждому потребителю, кто это делает,

– заявил Сергей Коваленко.

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