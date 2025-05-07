Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Задымление на станции метро "Арсенальная"

На станции метро "Арсенальная" уже локализовали задымление с кратковременным возгоранием из-за дефекта в закарнизной лампе. Соответствующую информацию сообщили в КГГА в 9 часов утра.

Специалисты метрополитена сразу прибыли на место и устранили угрозу. Окончательные причины выясняются,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Указывается, что сейчас станция "Арсенальная" работает в обычном режиме, а безопасность пассажиров полностью обеспечена.

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Напомним, в начале мая, а именно утром 2 мая, в Киеве на станции метро "Дорогожичи" обнаружили тело человека. Работники правоохранительных органов передали его на судебно-медицинскую экспертизу и открыли уголовное производство.