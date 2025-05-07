Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Задимлення на станції метро "Арсенальна"

На станції метро "Арсенальна" вже локалізували задимлення з короткочасним займанням через дефект у закарнизній лампі. Відповідну інформацію повідомили в КМДА о 9 годині ранку.

Фахівці метрополітену одразу прибули на місце та усунули загрозу. Остаточні причини з'ясовують,

– ідеться в повідомленні пресслужби.

Вказується, що зараз станція "Арсенальна" працює у звичайному режимі, а безпека пасажирів повністю забезпечена.

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Нагадаємо, на початку травня, а саме зранку 2 травня, у Києві на станції метро "Дорогожичі" виявили тіло людини. Працівники правоохоронних органів передали його на судово-медичну експертизу та відкрила кримінальне провадження.