Об этом 24 каналу рассказал правозащитник Марк Фейгин .

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"Ну пусть поедет в Польшу, попытается с ней повоевать. Кто же мешает? И в Киев пусть заедет. Все время они говорят какие-нибудь фантастические вещи. Говорит, встретимся в Киеве. Ну, приезжай в Киев, какие вопросы. Хочешь езжай через Польшу, тебя встретят", – отметил правозащитник.

Также Кадыров заявил, что их армия якобы "за 6 секунд покажет, на что способна". Впрочем, как отметил Фейгин, оккупанты в Украине не могут ничего сделать уже в течение 3 месяцев, поэтому такие заявления бессодержательны.

Чего добивается Россия

По словам Фейгина, в инфопространстве часто звучит тезис, что Владимиру Путину не докладывают о настоящем ходе событий на войне в Украине, ведь его якобы оберегают он негативной информации. Однако правозащитник уверен, что сейчас это совсем не так.

Марк Фейгин Правозащитник Надо быть дураком, чтобы не понимать, что происходит и что сил для наступления на Киев и полного захвата Украины нет. Мне кажется, они уже с этим смирились и все остальное лишь попытка пропагандистской озвучки, чтобы как-то поддерживать определенный дух. Чтобы россияне думали, что их армия вроде бы побеждает.

Как заметил Фейгин, заканчивать войну в Украине Россия не хочет. Кремль продумывает выгодный для себя план.

"Думаю, что игра идет вокруг того, чтобы добиться как можно лучших для себя условий и перейти в режим переговоров, используя все возможности", – добавил правозащитник.

Что этому предшествовало

Рамзан Кадыров с угрозами требовал от польских властей попросить прощения у российского посла, которого 9 мая в Варшаве облили красной краской.

Глава Чечни заявил, что Польша может оказаться следующей после Украины, на чью территорию пойдут в наступление. В то же время, украинское государство он назвал "закрытым вопросом".

Кадыров также призвал государства НАТО "не играть под дудку США".

Фейгин прокомментировал заявление Кадырова относительно Польши: смотрите видео