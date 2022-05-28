Про це 24 каналу розповів правозахисник Марк Фейгін.

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"Ну нехай поїде у Польщу, спробує з нею повоювати. Хто ж заважає? І в Київ нехай заїде. Увесь час вони говорять якісь фантастичні речі. Каже, зустрінемося у Києві. Ну, приїжджай у Київ, які питання. Хочеш їдь через Польщу, тебе зустрінуть", – зазначив правозахисник.

Також Кадиров заявив, що їхня армія нібито "за 6 секунд покаже, на що здатна". Втім, як зауважив Фейгін, окупанти в Україні не можуть нічого зробити вже протягом 3 місяців, тому такі заяви є беззмістовними.

Чого добивається Росія

За словами Фейгіна, в інфопросторі часто звучить теза, що Володимиру Путіну не доповідають про справжній перебіг подій на війні в Україні, адже його нібито бережуть він негативної інформації. Однак правозахисник переконаний, що зараз це зовсім не так.

Марк Фейгін Правозахисник Треба бути дурнем, аби не розуміти, що відбувається й що сил для наступу на Київ та повного захоплення України немає. Мені здається, вони вже з цим змирилися й усе інше є лише спробою пропагандистської озвучки, щоб якось підтримувати певний дух й росіяни думали, що їхня армія нібито перемагає.

Як зауважив Фейгін, закінчувати війну в Україні Росія не хоче. Кремль продумує вигідний для себе план.

"Думаю, що гра йде довкола того, аби добитися якомога кращих для себе умов та перейти у режим перемовин, використовуючи усі наявні можливості", – додав правозахисник.

Що цьому передувало

Рамзан Кадиров з погрозами вимагав від польської влади попросити вибачення у російського посла, якого 9 травня у Варшаві облили червоною фарбою.

Глава Чечні заявив, що Польща може стати наступною після України, на чию територію підуть у наступ. Водночас українську державу він назвав "закритим питанням".

Кадиров також закликав держави НАТО "не грати під дудку США".

Фейгін прокоментував заяву Кадирова щодо Польщі: дивіться відео